Вице-чемпионы Украины усилились 23-летним американским нападающим.

Южненский Химик усилился, подписав американского нападающего Джонатана Сивира. Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, последним клубом 23-летнего баскетболиста был уругвайский Атлетико Бигуа. В США Сивир успел поиграть на уровне NCAA.

Отметим, что Химик после 23-х туров идет на четвертом месте в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!