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Химик подписал американского форварда

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Вице-чемпионы Украины усилились 23-летним американским нападающим.
Джонатан Сивир
Джонатан Сивир
fbu.ua

Южненский Химик усилился, подписав американского нападающего Джонатана Сивира. Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, последним клубом 23-летнего баскетболиста был уругвайский Атлетико Бигуа. В США Сивир успел поиграть на уровне NCAA.

Отметим, что Химик после 23-х туров идет на четвертом месте в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

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Теги: баскетбол, Химик Южный
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