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Суперлига: БИПА прервала четырехматчевую серию из поражений, Химик уступил Днепру

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Состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу.
БИПА обыграла Политехник
БИПА обыграла Политехник
ФБУ

БИПА – Политехник 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

БИПА: Артамонов (13 + 5 передач), Ноффле (6), Эфианайи (9 + 13 подборов + 5 потерь), Кривцов (12 + 6 подборов + 4 потери), Блаус (13 + 6 подборов) – старт; Луценко (7 + 5 передач), Тищенко, Прокопенко (13), Воевода (3), Балабан.

Политехник: Йованович (17 + 4 подбора), Козлов (10 + 4 передачи), Барнс (12 + 5 передач), Тарасенко (2), Вуйович (9) – старт; Рочняк (12 + 7 подборов), Рудаков (2 + 10 подборов), Кузнецов, Колотилов (3). 

Химик – Днепр 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

Химик: Колтер (27 + 8 подборов + 8 передач), Марченко (4), Эрианс (21 + 4 подбора), Мальчевский (14), Антипов (9 + 9 подборов + 4 передачи) – старт; Павлов (9), Войналович (6).

Днепр: Вильховецкий (5), Мишула (19 + 5 передач), Ревзин (11), Глебов (11 + 7 подборов + 10 передач), Шевченко (16 + 12 подборов) – старт; Шундель (13 + 6 подборов), Мироненко (7), Сизов (6), Закурдаев (5 + 5 передач).

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Теги: Суперлига, баскетбол, БИПА, Химик, Днепр, баскетбол
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