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Суперлига: Запорожье сенсационно обыграло действующего чемпиона

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Состоялся очередной матч чемпионата Украины по баскетболу, в котором Запорожье в Киеве обыграло Будивельник.
Запорожье обыграло Будивельник
Запорожье обыграло Будивельник
fbu.ua

Будивельник – Запорожье 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)

Будивельник: Дугат 17 + 4 перехвата – 4 потери, Крутоус 17 + 5 передач + 4 подбора, Зотов 15 + 9 передач – 4 потери, Анисимов 12 + 5 передач + 5 подборов – 3 потери, Винтоняк 3 – старт, Дроздов 10 + 5 подборов, Сандул 4 + 7 подборов, Дзюба 0

Запорожье: Щепкин 22 + 3 передач – 6 потерь, Анисимов 9, Ткачук 4, Никитин 2, Овдеенко 2 – старт, Кондраков 12 + 6 передач + 5 подборов, Кожемякин 11, Теряник 9, Буц 8, Ворник 5 + 6 подборов.

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Теги: Запорожье, Будивельник, Суперлига, баскетбол
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