Состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу.

Химик – Политехник 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

Химик: Антипов 24 + 10 подборов, Колтер 17 + 10 передач, Павлов 15 Арианс 10 Сидоров 5 + 5 подборов + 4 передачи - старт, Мальчевский 8, Марченко 5, Войналович 5.

Политехник: Вуйович 20 + 5 подборов, Рочняк 16 Козлов 9 + 7 передач, Йованович 8, Барнс 6 + 7 подборов + 6 передач - старт, Тарасенко 4, Чугунов 2, Кузнецов 2, Рудаков 2.

БИПА – Днепр 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

БИПА: Артамонов (11), Прокопенко, Эфианайи (17 + 9 подборов), Кривцов (14 + 8 подборов), Тищенко (2 + 4 потери) — старт; Луценко (2 + 4 перехвата), Воевода (3), Ноффле (12 + 6 подборов), Блаус (7 + 5 подборов), Балабан.

Днепр: Мишула (6 + 5 передач), Вильховецкий (1 + 6 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ревзин (8), Глебов (12 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (26 + 11 подборов) — старт; Шундель (3 + 4 передачи), Закурдаев, Шевченко (14 + 6 подборов), Мироненко, Сизов (5).

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