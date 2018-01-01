Суперлига: Днепр разгромил Политехник, Химик добыл вторую победу кряду

Состоялись очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу.

Днепр – Политехник 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)

Днепр: Вильховецкий (11 + 5 передач), Мишула (10 + 9 передач), Ревзин (13 + 4 передачи), Глебов (11 + 8 подборов + 5 передач), Тимофеенко (18 + 7 подборов) – старт; Шундель (11), Шевченко (15 + 11 подборов + 4 передачи), Сизов (4), Мироненко (4 + 5 подборов), Закурдаев (11).

Политехник: Йованович (9), Козлов (3 + 6 передач), Барнс (23 + 4 передачи), Рочняк (0 + 4 подбора), Вуйович (8) – старт; Колотилов (2), Кузнецов, Савченко (3), Чугунов (2 + 4 подбора), Рудаков (6 + 7 подборов + 5 передач), Тарасенко (8 + 7 подборов).

Химик — БИПА 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)

Химик: Колтер (23 + 7 передач + 3 перехвата), Сидоров (10), Эрианс (13), Павлов (15 + 5 подборов), Антипов (10 + 5 подборов) – старт; Мальчевский (8 + 5 подборов), Петров (13 + 9 подборов + 6 передач), Марченко, Войналович (4).

БИПА: Артамонов (7 + 5 передач), Луценко (7 + 6 передач), Эфианайи (17), Кривцов (15), Тищенко (9) – старт; Прокопенко (3), Тихонов (3 + 5 подборов), Воевода, Балабан (2), Ноффле (15 + 4 передачи).

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