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Суперлига: Запорожье оформило четвертую победу, обыграв Николаев

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Запорожье одолело Николаев.
Запорожье обыграло Николаев
Запорожье обыграло Николаев
fbu.ua

Запорожье - Николаев 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

Запорожье: Щепкин 15, Анисимов 13 + 7 подборов, Овдеенко 3, Ткачук 2 + 8 передач - старт, Кондраков 9, Ворник 7 + 6 подборов, Буц 4

Николаев: Кушниров 9 + 7 подборов - 4 потерь, Онуфриев 9, Носков 7, Тонченко 0 + 8 передач, Мусиенко 0 - старт, Иванов 12, Давидюк 9 + 5 подборов, Шостуха 7, Попов 3, Аникиенко 2

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Теги: Запорожье, Николаев, Суперлига, баскетбол
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