Черкасские Мавпы минимально обыграли Будивельник
Мавпы одержали победу над чемпионами Украины.
Черкасские Мавпы — Будивельник 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)
Мавпы: Бояркин (5 + 6 передач), Кольченко (12), Конев (2), Липовцев (15), Дэвис (26 + 7 подборов) – старт; Кобец (9), Конате (7 + 5 подборов), Беллфилд (2 + 4 передачи + 4 перехвата), Руслов (0), Ткаченко (0).
Будивельник: Дугат (8 + 4 потери), Отверченко (8 + 5 подборов), Крутоус (16 + 6 подборов), Месяц (7 + 6 подборов), Анисимов (21 + 8 подборов) – старт; Зотов (7 + 5 подборов + 6 передач), Винтоняк (3 + 5 подборов), Сандул (2 + 5 подборов), Дзюба (0).
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