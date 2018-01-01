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Суперлига: Химик обыграл Будивельник, Мавпы выиграли в Одессе

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В чемпионате Украины по баскетболу 4 февраля были сыграны два матча.
Суперлига: Химик обыграл Будивельник, Мавпы выиграли в Одессе
ФБУ

БИПА – Черкасские Мавпы — 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)

БИПА: Артамонов (10 + 5 передач), Эфианаи (11 + 5 подборов), Ноффле (22 + 6 потерь), Кривцов (3), Тихонов (9) – старт; Прокопенко (15 + 4 передачи), Луценко (11), Тищенко (4 + 6 подборов + 4 потери), Балабан (2).

Черкасские Мавпы: Бояркин (1 + 5 передач), Кольченко (34 + 4 потери), Конев (10 + 6 подборов + 2 блок-шота), Липовцев (5), Дэвис (20 + 7 подборов) – старт; Кобец (15 + 5 подборов), Беллфилд (11 + 6 передач), Конате (7), Ткаченко (4), Руслов (2).

Химик – Будивельник - 83:82 (20:25, 19:18, 23:25, 21:14)

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Теги: Суперлига, баскетбол, результаты матчей
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