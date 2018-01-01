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Суперлига: Запорожье уступило Днепру, Политехник впервые обыграл Николаев

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Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за 3 февраля.
Политехник обыграл Николаев
Политехник обыграл Николаев
fbu.ua

Запорожье – Днепр 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

Запорожье: Кожемякин 14 - 7 потерь, Кондраков 3 + 4 подбора + 4 передачи, Щепкин 17 + 4 подбора, Никитин, Ясиненко 6 - старт; Буц, Анисимов 21 + 8 подборов 0 4 потери, Теряник 3

Днепр: Мишула 15 + 6 передач, Вольховецкий 7 + 4 подбора - 4 потери +3 перехвата, Ревзин 9 + 5 передач, Глебов 15 + 7 передач, Тимофеенко 8 + 8 подборов - старт; Шундель 10 + 4 подборов, Закурдаев 6, Шевченко 9 + 7 подборов, Мироненко 7, Сизов 4

Николаев - Политехник 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25)

Николаев: Тонченко 4, Мусиенко, Носков 13 + 5 передач - 5 потерь, Онуфриев 11 + 7 подборов, Кушниров 15 + 5 подборов -nbsp;старт; Іванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохоник, Попов 15 + 5 підбирань + 5 передач 

Политехник: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Рочняк 14 + 7 подборов, Вуйович 21 + 10 подборов - старт; Рудаков 2, Тарасенко 2

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Теги: Суперлига, баскетбол, результаты матчей
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