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Суперлига: Химик проиграл Мавпам, Будивельник выиграл в Одессе

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Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за 2 февраля.
Суперлига: Химик проиграл Мавпам, Будивельник выиграл в Одессе
ФБУ

Химик - Черкасские Мавпы 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)

Химик: Колтер (21), Марченко (3 + 4 подбора), Эрианс (12 + 5 подборов), Павлов (26 + 8 подборов), Антипов (8) — старт; Мальчевский (11 + 7 подборов), Сидоров (4), Войналович (0).

Черкасские Мавпы: Бояркин (2), Кольченко (19 + 5 подборов + 5 передач), Конев (10 + 3 перехвата), Липовцев (15), Дэвис (14 + 7 подборов) — старт; Кобец (18), Ткаченко (7), Конате (7 + 3 перехвата), Беллфилд (0).

БИПА - Будивельник 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)

БИПА: Артамонов (12 + 5 подборов + 6 передач + 4 потери), Воевода, Эфианайи (17 + 5 подборов + 4 потери), Кривцов (9 + 5 подборов), Тищенко (8 + 6 передач) — старт; Луценко (2), Прокопенко (7), Тихонов (2), Балабан, Ноффле (17 + 10 подборов).

Будивельник: Дугат (10 + 6 подборов + 6 передач), Отверченко (19), Крутоус (11 + 6 подборов + 4 передачи), Месяц (16 +5 подборов), Сандул (10 + 5 подборов) — старт; Анисимов (14 + 6 подборов), Винтоняк, Дзюба, Зотов (4),

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Теги: Суперлига, чемпионат Украины по баскетболу
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