Оба матч 1 февраля завершились в овертайме.

БК Запорожье-ZOG — Политехник 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)

Запорожье: Ткачук (0 + 5 передач), Кондраков (11), Щепкин (33), Никитин (10 + 9 подборов), Анисимов (4 + 10 подборов) — старт; Кожемякин (15), Ясиненко (4), Ворник (4 + 8 подборов + 3 блок-шота), Теряник (2), Буц (0).

Политехник: Йованович (18 + 6 передач), Барнс (17 + 7 подборов + 6 передач + 4 потери), Рудаков (6), Колотилов (0), Рочняк (14 + 12 подборов) — старт; Вуйович (15 + 11 подборов + 3 перехвата), Козлов (11 + 11 подборов + 4 передачи), Тарасенко (8 + 4 подбора), Кузнецов (0).

МБК Николаев — Днепр 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)

Николаев: Тонченко (2), Шостуха (9), Носков (19 + 7 подборов + 4 потер), Онуфриев (9 + 7 подборов + 3 перехвата), Кушниров (19 + 11 подборов) — старт; Попов (10 + 9 подборов), Хохоник (2), Давидюк (5), Мусиенко (0).

Днепр: Мишула (11), Вильховецкий (7 + 4 подбора + 4 передачи), Ревзин (7 + 4 передачи), Глебов (17 + 8 передач), Тимофеенко (18 + 18 подборов) — старт; Шундель (10 + 5 передач), Шевченко (7 + 5 подборов), Сизов (6 + 5 подборов), Закурдаев (0).

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