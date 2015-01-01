Украинец побил рекорд звезд НБА в конкурсе трехочковых

Алексей Онуфриев показал невероятный результат на Матче всех звезд украинской Суперлиги.

В Николаеве состоялся Матч звезд Суперлиги, в рамках которого капитан местной команды Алексей Онуфриев выиграл конкурс трехочоквих с невероятным показателем результативности.

35-летний ветеран попал 21 бросок из 25 и набрал 28 очков – такого никогда не удавалось в аналогичном конкурсе даже топ-шутерам НБА. Рекорд лиги (27 очков) делят сразу два игрока действующих чемпионов «Голден Стэйт» – Стэф Карри (2015) и Клэй Томпсон (2016).

Ранее сообщалось, что Север обыграл Юг в Матче звезд Суперлиги.

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