Почти за 3 минуты до конца основного времени Север вырвался вперед и завершил поединок триумфатором.

Команда Севера обыграла команду Юга в Матче звезд Суперлиги со счетом 128:123.

Игроки очень оживленно провели матч. В первой же атаке Севера удалось открыть счет и Юг быстро ответил. В матче команды забивали почти исключительно данками, аллей-упами и трехочковыми.

В перерыве организаторы провели конкурс для болельщиков, в котором фаны должны были попасть в корзину из центра площадки, но испытание пройти не удалось.

После перерыва игроки продолжили предоставлять удовольствие зрителям. Уже до конца третьей четверти команды дошли до сотни.

После второго перерыва матч отличился осторожностью, счет почти выровнялся, а соперники стали активнее защищаться.

Почти за 3 минуты до окончания основного времени Юг вел в счете - 117:113, но Север смог переломить ситуацию. Два подряд трехочковых Дугата и дальнее попадание Глебова помогли довести встречу до победы.

Матч звезд - 2018

Юг - Север 123:128

Юг: Мальчевский - 29, Колтер - 18

Север: Девис - 34, Рочняк - 18, Конев - 18

С составами команд Севера и Юга на матч звезд можно ознакомиться здесь.

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