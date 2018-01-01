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Суперлига: Химик второй раз за неделю обыграл Николаев

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Южненцы выиграли каждую из четырех четвертей.
Суперлига: Химик второй раз за неделю обыграл Николаев
ФБУ

Химик - МБК Николаев 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)

Химик: Павлов (23 + 7 подборов), Эрианс (16 + 5 подборов + 5 передач), Петров (13 + 8 подборов + 11 передач + 4 потери), Колтер (10 + 6 передач), Марченко (10) – старт; Мальчевский (7), Сидоров (6), Антипов (4), Войналович (2), Козак (1).

Николаев: Давидюк (14 + 8 подборов + 4 потери), Онуфриев (11), Тонченко (8 + 6 передач), Носков (7 + 5 передач), Шостуха (6) – старт; Попов (14 + 4 подбора), Иванов (12), Шепиль (3), Бобров (0), Хохоник (0). 

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Теги: Суперлига, баскетбол, чемпионат Украины по баскетболу
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