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Суперлига: Запорожье прервало серию из пяти поражений и обыграло Химик

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Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за воскресенье, 21 января.
Запорожье обыграло Химик
Запорожье обыграло Химик
ФБУ

Химик – Запорожье 82:93 (17:26, 19:20, 27:21, 19:26)

Химик: Колтер (13 + 5 подборов + 4 передачи), Марченко (6), Эрианс (24), Павлов (2), Петров (21 + 5 подборов + 4 блок-шота) – старт; Мальчевский (5), Антипов (2 + 6 подборов), Сидоров (9 + 8 передач)

Запорожье: Ткачук (5 + 5 передач), Кондраков (12 + 5 подборов + 8 передач), Щепкин (2 + 5 потерь + 3 перехвата), Никитин (9 + 9 подборов), Ясиненко (10) – старт; Буц (8 + 5 подборов), Теряник (2 + 5 подборов), Ворник (24), Кожемякин (21)

БИПА – Николаев 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

БИПА: Артамонов (13 + 10 передач + 4 перехвата + 4 потери), Луценко (18 + 3 перехвата), Эфианайи (13 + 7 подборов), Кривцов (16 + 6 подборов), Тищенко (5 + 6 подборов) – старт; Беликов (6), Прокопенко (12 + 5 передач), Тихонов (7 + 5 подборов), Волчанов (0), Ноффле (8)

Николаев: Тонченко, Мусиенко (14), Носков (6 + 4 потери), Шепиль, Аникиенко (7) – старт; Шостуха (4), Давидюк (3), Попов (7 + 7 подборов), Онуфриев (18), Кушниров (15 + 7 подборов + 4 потери)

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Теги: Суперлига, баскетбол, чемпионат Украины по баскетболу
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