Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за субботу, 20 января.

Черкасские Мавпы — Политехник — 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

Черкасские Мавпы: Кольченко (27 + 4 потери), Конев (15 + 5 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Джурич (12 + 10 подборов), Бояркин (9), Липовцев (5) – старт; Кобец (9), Ткаченко (2), Дэвис (1), Руслов, Беллфилд.

Политехник: Йованович (34), Барнс (17 + 7 подборов + 4 потери), Рочняк (10 + 13 подборов), Колотилов (2), Тарасенко (2) – старт; Вуйович (11 + 10 подборов), Козлов (9 + 4 потери), Рудаков, Кузнецов.

Будивельник — Днепр 74:81 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Будивельник: Дугат (23 + 8 подборов), Отверченко (20 + 4 передачи), Анисимов (11), Крутоус (8), Месяц (4) — старт; Дроздов (5 + 5 подборов), Сандул (3 + 7 подборов), Зотов.

Днепр: Тимофеенко (35 + 11 подборов + 2 блок-шота), Глебов (13 + 5 подборов + 4 передачи), Мишула (12), Вильховецкий (3 + 5 подборов + 7 передач), Ревзин (2) — старт; Шундель (10 + 4 передачи), Сизов (4), Шевченко (2 + 5 подборов), Закурдаев.

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