Переключиться на мобильную версию

Суперлига: Химик обыграл Николаев, БИПА сильнее Запорожья

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу за 19 января.
Химик добыл очередную победу
Химик добыл очередную победу
ФБУ

Химик — МБК Николаев 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

Химик: Колтер (29 + 4 передачи + 3 перехвата), Марченко (3), Эрианс (10 + 4 подбора), Павлов (14 + 4 подбора), Петров (8 + 9 подборов + 3 передачи) — старт; Сидоров (12 + 4 подбора + 3 передачи), Антипов (10 + 4 подбора), Мальчевский (8), Козак (2).

Николаев: Тонченко (2), Шостуха (4 + 4 подбора), Носков (12 + 8 подборов + 5 передач), Онуфриев (11), Кушниров (20 + 6 подборов) — старт; Давидюк (8), Шепиль (6), Мусиенко (5), Попов (4), Аникиенко (2), Иванов (0), Бобров (0).

БИПА — БК Запорожье-ZOG 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)

БИПА: Артамонов (10 + 7 подборов + 8 передач + 4 перехвата), Ноффле (13 + 5 потерь), Беликов (21 + 6 подборов + 3 перехвата), Эфианайи (5 + 5 подборов + 4 передачи), Тищенко (12 + 7 подборов) — старт; Луценко (10), Кривцов (6), Тихонов (5), Прокопенко (4).

Запорожье: Буренко (5), Кожемякин (23 + 6 передач + 5 потерь), Щепкин (26), Никитин (3 + 6 подборов), Ворник (3 + 5 подборов) — старт; Анисимов (14 + 4 подбора), Кондраков (9), Буц (2), Ткачук (0 + 6 передач), Ясиненко (0), Теряник (0).

Поделись:
Теги: чемпионат Украины по баскетболу, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь