Суперлига: Химик обыграл Николаев, БИПА сильнее Запорожья
Химик — МБК Николаев 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)
Химик: Колтер (29 + 4 передачи + 3 перехвата), Марченко (3), Эрианс (10 + 4 подбора), Павлов (14 + 4 подбора), Петров (8 + 9 подборов + 3 передачи) — старт; Сидоров (12 + 4 подбора + 3 передачи), Антипов (10 + 4 подбора), Мальчевский (8), Козак (2).
Николаев: Тонченко (2), Шостуха (4 + 4 подбора), Носков (12 + 8 подборов + 5 передач), Онуфриев (11), Кушниров (20 + 6 подборов) — старт; Давидюк (8), Шепиль (6), Мусиенко (5), Попов (4), Аникиенко (2), Иванов (0), Бобров (0).
БИПА — БК Запорожье-ZOG 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)
БИПА: Артамонов (10 + 7 подборов + 8 передач + 4 перехвата), Ноффле (13 + 5 потерь), Беликов (21 + 6 подборов + 3 перехвата), Эфианайи (5 + 5 подборов + 4 передачи), Тищенко (12 + 7 подборов) — старт; Луценко (10), Кривцов (6), Тихонов (5), Прокопенко (4).
Запорожье: Буренко (5), Кожемякин (23 + 6 передач + 5 потерь), Щепкин (26), Никитин (3 + 6 подборов), Ворник (3 + 5 подборов) — старт; Анисимов (14 + 4 подбора), Кондраков (9), Буц (2), Ткачук (0 + 6 передач), Ясиненко (0), Теряник (0).
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