Переключиться на мобильную версию

Суперлига: Будивельник справился с Политехником, Днепр проиграл в Черкассах

Комментариев: 0
Киевляне обыграли одного из аутсайдеров чемпионата Украины.
Суперлига: Будивельник справился с Политехником, Днепр проиграл в Черкассах
БК Политехник

Будивельник - Политехник 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Будивельник: Дугат (11 + 3 перехвата), Отверченко (16 + 3 перехвата), Крутоус (7 + 5 подборов), Винтоняк (6), Сандул (19 + 13 подборов + 7 передач) — старт; Анисимов (11), Месяц (5), Дзюба, Зотов (5), Дроздов (7).

Политехник: Йованович (17 + 4 потери), Козлов (8), Барнс (16 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Рочняк (6 + 7 подборов + 5 потерь), Вуйович (13 + 5 подборов) — старт; Рудаков (3), Кузнецов, Тарасенко (5 + 6 подборов), Колотилов (2).

Черкасские Мавпы – Днепр 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

Черкасские Мавпы: Бояркин, Кольченко (22 + 4 передачи), Конев (19 + 5 подборов), Липовцев (10 + 5 подборов + 7 передач), Джурич (2 + 7 подборов) – старт; Кобец (25), Ш. Дэвис (8 + 5 подборов), Беллфилд (5 + 4 перехвата).

Днепр: Вильховецкий (6), Мишула (14 + 4 передачи), Ревзин (13 + 5 подборов), Глебов (12 + 9 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (17 + 7 подборов) – старт; Шундель (3), Закурдаев (3), Шевченко (7 + 6 подборов), Мироненко, Сизов (6).

Турнирная таблица

Поделись:
Теги: Будивельник, Политехник, Суперлига, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь