Суперлига: Будивельник справился с Политехником, Днепр проиграл в Черкассах
Будивельник - Политехник 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)
Будивельник: Дугат (11 + 3 перехвата), Отверченко (16 + 3 перехвата), Крутоус (7 + 5 подборов), Винтоняк (6), Сандул (19 + 13 подборов + 7 передач) — старт; Анисимов (11), Месяц (5), Дзюба, Зотов (5), Дроздов (7).
Политехник: Йованович (17 + 4 потери), Козлов (8), Барнс (16 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Рочняк (6 + 7 подборов + 5 потерь), Вуйович (13 + 5 подборов) — старт; Рудаков (3), Кузнецов, Тарасенко (5 + 6 подборов), Колотилов (2).
Черкасские Мавпы – Днепр 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)
Черкасские Мавпы: Бояркин, Кольченко (22 + 4 передачи), Конев (19 + 5 подборов), Липовцев (10 + 5 подборов + 7 передач), Джурич (2 + 7 подборов) – старт; Кобец (25), Ш. Дэвис (8 + 5 подборов), Беллфилд (5 + 4 перехвата).
Днепр: Вильховецкий (6), Мишула (14 + 4 передачи), Ревзин (13 + 5 подборов), Глебов (12 + 9 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (17 + 7 подборов) – старт; Шундель (3), Закурдаев (3), Шевченко (7 + 6 подборов), Мироненко, Сизов (6).
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