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Суперлига: Химик уступил Днепру, БИПА проиграла Политехнику

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Вашему вниманию результаты матчей украинской Суперлиги, которые состоялись 14 января.
Днепр – Химик
Днепр – Химик
fbu.ua

Днепр – Химик 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

Днепр: Мишула (28 + 6 подборов + 5 передач), Вильховецкий (4), Ревзин (10), Глебов (19 + 6 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (17 + 7 подборов + 4 передачи) — старт; Шундель (5), Шевченко (9 + 10 подборов), Сизов (0 + 4 подбора).

Химик: Колтер (19 + 9 передач), Марченко (3 + 3 передачи), Эрианс (24 + 5 подборов), Мальчевский (12), Антипов (4) — старт; Петров (14 + 7 подборов), Павлов (2 + 5 подборов), Войналович (0), Сидоров (0 + 4 передачи).

Политехник – БИПА 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

Политехник: Йованович (14), Козлов (15 + 6 передач + 3 перехвата), Барнс (18 + 5 потерь), Рочняк (12 + 8 подборов + 4 передачи), Вуйович (20 + 10 подборов) — старт; Тарасенко (5), Колотилов (2 + 4 подбора), Кузнецов (0).

БИПА: Артамонов (6 + 7 подборов + 12 передач + 4 потери), Прокопенко (5 + 5 подборов), Эфианайи (19 + 6 подборов), Кривцов (13 + 5 подборов), Тихонов (10 + 7 подборов) — старт; Беликов (25 + 4 подбора + 4 потери), Луценко (3), Тищенко (0 + 4 подбора), Воевода (0), Ноффле (0).

Турнирная таблица

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Теги: баскетбол, Суперлига, результаты матчей
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