ФБУ раскрыла подробности Матча всех звезд Суперлиги.

Федерация баскетбола Украины рассказала, каким будет Матч всех звезд Суперлиги, который пройдет в Николаеве 27 января.

В текущем сезоне команды будут снова разделены по географическому признаку: Север против Юга. В команду Севера войдут представители текущего чемпиона Будивельника, уверенного лидера сезона Днепра, Черкасских Мавп, Политехника. Вариант совмещения в одной команде Будивельника и Днепра стал возможен из-за финансовых трудностей киевлян, которые привели к уходу нескольких ведущих игроков.

За Юг сыграют представители хозяйской команды турнира МБК Николаев, а также БИПА, Химика и Запорожья.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, участников матча будут выбирать болельщики, капитаны команд и организаторы. Стартовую пятерку назовут равноправным распределением голосование болельщиков, а также капитаны каждой из четырех команд, которые входят в команду участников Матча всех звезд. Еще пять участников команды определят будущие тренеры команд, а ими будут тренеры тех команд Суперлиги, кто будет выше всего в турнирной таблице на момент проведения Матча всех звезд. А еще двух доберут организаторы турнира.

Программа матча всех звезд начнется традиционными конкурсами: мастерство, трехочковые броски и слэм-данков. В мастерстве и трехочковых будут помимо мужчин принимать участие и представительницы женской Суперлиги.

Матч всех звезд пройдет 27 января в Николаеве, начало в 14:00.

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