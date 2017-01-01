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Талантливый украинский баскетболист пополнил состав чемпиона Словении

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Иссуфу Санон подписал контракт с чемпионом Словении Олимпией.
Иссуфу Санон
Иссуфу Санон
fbu.ua

Украинский защитник Днепра 18-летний Иссуфу Санон подписал контракт с чемпионом Словении Олимпией из города Любляна и уже в ближайшее время присоединится к своей новой команде.

Санон провел удачный чемпионат Европы в составе сборной U18 в Дивизионе А, где с 19,3 очками в среднем за матч стал вторым лучшим снайпером турнира и был настоящим лидером команды.

После удачного выступления на континентальном первенстве скауты многих европейскьких клубов стали очень пристально следить за перспективным украинцем и в итоге он стал игроком Олимпии.

Отметим, что в разные времена за Олимпию выступали более десяти игроков, которые в дальнейшем попадали в НБА, в том числе лидер сборной Словении, чемпион Европы-2017, защитник Майами Хит Горан Драгич.

В нынешнем регулярном чемпионате Суперлиги Санон провел 13 матчей, набирая 2,4 очка, 0,7 подборов и 1,2 передачи в среднем за 9 с половиной минуты за игру.

Ранее сообщалось, что украинец Пустовой – самый прогрессирующий игрок чемпионата Испании.

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Теги: Суперлига, Днепр, баскетбол
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