Суперлига: Мавпы начали год с победы в Николаеве, Будивельник обыграл Запорожье
Запорожье-ZOG - Будивельник 63:67 (12:21, 11:10, 22:21, 18:15)
Запорожье-ZOG: Щепкин 14, Кожемякин 14 + 4 перехвата, Никитин 9 + 9 подборов, Ворник 14 потери, Овдеенко 0 + 4 подбора - старт, Кондраков 10 - 4 потери, Буренко 6 + 5 передач - 5 потерь, В. Анисимов 4, Ясиненко 3, Ткачук 2
Будивельник: М. Анисимов 14 + 13 подборов + 3 передачи + 2 перехвата - 6 потерь, Крутоус 14 Дроздов 13 + 5 подборов + 2 перехвата, Зотов 12 + 5 перехватов + 5 передач + 4 подбора - 9 потерь, Месяц 10 + 6 передач + 4 подбора - 5 потерь - старт, Винтоняк 4 + 5 подборов, Дзюба
МБК Николаев - Черкасские Мавпы 76:84 (26:20, 17:25, 22:23 11:16)
Николаев: Тонченко 4 + 5 передач, Онуфриев 11 + 3 перехвата, Носков 15, Давидюк 9, Аникиенко 8 + 5 подборов - старт; Кушниров 13 + 6 подборов + 3 перехвата - 4 потери, Попов 8 + 6 подборов, Шостуха 4, Иванов 3, Мусиенко 1
ЧеркасскиеМавпы: Бояркин 7, Кольченко 2, Конев 11 + 8 подборов + 4 передачи, Липовцев 13 Джурич 8 - старт; Дэвис 15 + 7 подборов + 2 блок-шота - 5 потерь, Кобец 15, Беллфилд 13
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