Суперлига 2017/2018: турнирная таблица
Вашему вниманию турнирная таблица украинской баскетбольной Суперлиги сезона-2017/18.
Представляем вашему вниманию турнирную таблицу регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в сезоне-2017/18.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|О
|1.
|Днепр
|16
|15
|0
|0
|1
|31
|2.
|Будивельник
|16
|12
|1
|0
|3
|29
|3.
|Черкасские Мавпы
|16
|9
|0
|3
|4
|25
|4.
|Николаев
|15
|7
|1
|0
|7
|23
|5.
|Химик
|14
|7
|0
|0
|7
|21
|6.
|БИПА
|15
|5
|1
|0
|9
|21
|7.
|Запорожье
|16
|2
|0
|0
|14
|18
|8.
|Политехник
|16
|2
|0
|0
|14
|18
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.
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