Вашему вниманию турнирная таблица украинской баскетбольной Суперлиги сезона-2017/18.

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в сезоне-2017/18.

Команда И В ВО ПО П О 1. Днепр 16 15 0 0 1 31 2. Будивельник 16 12 1 0 3 29 3. Черкасские Мавпы 16 9 0 3 4 25 4. Николаев 15 7 1 0 7 23 5. Химик 14 7 0 0 7 21 6. БИПА 15 5 1 0 9 21 7. Запорожье 16 2 0 0 14 18 8. Политехник 16 2 0 0 14 18

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.