Суперлига-2017/18: турнирная таблица
Вашему вниманию турнирная таблица украинской баскетбольной Суперлиги сезона-2017/18.
Представляем вашему вниманию турнирную таблицу регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в сезоне-2017/18.
|1.
|Днепр
|24
|21
|1
|0
|2
|46
|2.
|Черкасские Мавпы
|24
|16
|0
|3
|5
|40
|3.
|Будивельник
|24
|15
|1
|0
|8
|40
|4.
|Химик
|23
|12
|0
|0
|11
|35
|5.
|Николаев
|24
|8
|1
|1
|14
|33
|6.
|БИПА
|23
|8
|1
|0
|14
|32
|7.
|Политехник
|24
|5
|1
|0
|18
|30
|8.
|Запорожье
|24
|5
|0
|1
|18
|29
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.
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