Вашему вниманию турнирная таблица украинской баскетбольной Суперлиги сезона-2017/18.

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в сезоне-2017/18.

1. Днепр 24 21 1 0 2 46 2. Черкасские Мавпы 24 16 0 3 5 40 3. Будивельник 24 15 1 0 8 40 4. Химик 23 12 0 0 11 35 5. Николаев 24 8 1 1 14 33 6. БИПА 23 8 1 0 14 32 7. Политехник 24 5 1 0 18 30 8. Запорожье 24 5 0 1 18 29

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.