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Суперлига-2017/18: турнирная таблица

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Вашему вниманию турнирная таблица украинской баскетбольной Суперлиги сезона-2017/18.
Суперлига 2017/2018: турнирная таблица
Суперлига 2017/2018: турнирная таблица
ФБУ

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в сезоне-2017/18.

1.Днепр242110246
2.Черкасские Мавпы241603540
3.Будивельник241510840
4.Химик2312001135
5.Николаев248111433
6.БИПА238101432
7.Политехник245101830
8.Запорожье245011829

И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ПО – проигрыши в овертайме, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.

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Теги: баскетбол, чемпионат Украины по баскетболу, Суперлига, турнирная таблица
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