Вашему вниманию расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.

Суперлига 2017/18 – 27-й в истории розыгрыш чемпионата Украины по баскетболу.

В чемпионате примут участие 8 профессиональных баскетбольных клубов: БИПА (Одесса), Будивельник (Киев), Днепр, Запорожье-ZOG (Запорожье), Политехник (Харьков), Химик (Южный), Черкасские Мавпы, Николаев. Чемпионский титул защищает Будивельник.

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей регулярного чемпионата:

– Регулярный чемпионат

БИПА – Химик 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20)

Будивельник – Черкасские Мавпы 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)

МБК Николаев – БК Запорожье-ZOG 73:65 (15:15, 10:14, 25:14, 23:22)

Похитехник – Днепр 72:84 (16:23, 26:13, 12:23, 18:25)

БИПА – Политехник 92:82 (19:14, 25:18, 29:29, 19:21)

Запорожье – Будивельник 59:61 (19:19, 16:13, 11:17, 13:12)

Николаев – Черкасские Мавпы 80:76 ОТ (17:15, 16:16, 20:22, 14:14, 13:9)

Запорожье – Черкасские Мавпы 71:77 (20:24, 14:10, 21:12, 16:22)

Николаев – Будивельник 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27)

Химик – Политехник 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24)

Днепр – БИПА 89:66 (23:16, 13:20, 23:12, 30:18)

Будивельник – Днепр 77:86 (17:16, 16:27, 25:18, 19:25)

Черкасские Мавпы – Политехник 91:77 (19:11, 27:24, 24:19, 21:23)

Черкасские Мавпы – Днепр 61:79 (15:21, 17:23, 15:20, 14:15)

Будивельник – Политехник 96:61 (20:23, 29:15, 27:15, 20:8)

БИПА – БК Запорожье-ZOG 84:77 (21:18, 28:18, 14:20, 21:21)

БИПА – Николаев 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7)

Химик – Запорожье 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21)

Запорожье – Политехник 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)

Николаев – Днепр 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)

Запорожье – Днепр 78:70 (14:25, 21:18, 23:15, 20:12)

Николаев – Политехник 72:66 (26:18, 13:19, 19:19, 14:10)

Будивельник – Черкасские Мавпы 88:71 (19:17, 24:20, 23:19, 22:15)

Химик – Черкасские Мавпы 67:68 (10:19, 20:16, 19:13, 18:20)

Запорожье – Николаев 79:84 (22:24, 19:16, 17:23, 21:21)

БИПА – Будивельник 64:63 (15:11, 20:19, 12:18, 17:15)

БИПА – Черкасские Мавпы 82:79 (14:23, 22:13, 11:23, 23:11, 12:9)

Химик – Будивельник 58:62 (12:15, 15:16, 17:14, 14:17)

Днепр – Политехник 98:64 (24:17, 26:9, 25:17, 23:21)

Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)

БИПА – Днепр 70:97 (11:34, 24:21, 17:23, 18:19)

Будивельник – Николаев 83:79 (25:19, 16:14, 24:25, 18:21)

Черкасские Мавпы – Запорожье 83:58 (15:7, 27:25, 22:15, 19:11)

Будивельник – Запорожье 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)

Химик – Днепр 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)

Черкасские Мавпы – Николаев 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)

Политехник – БИПА 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)

Днепр – Химик 78:65 (20:13, 24:18, 15:20, 19:14)

МБК Николаев - Химик 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)

БК Запорожье - БИПА 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)

Днепр – Черкасские Мавпы 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:16)

Политехник – Будивельник 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)

Запорожье – Химик 58:78 (15:24, 16:12, 10:15, 17:27)

Николаев – БИПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)

Днепр – Будивельник 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)

Политехник – Черкасские Мавпы 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)

Днепр – Николаев 102:80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)

Политехник – Запорожье 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)

Черкасские Мавпы – Будивельник 83:89 ОТ (25:18, 20:20, 12:16, 19:22, 7:13)

Днепр – БК Запорожье 89:86 (30:18, 21:24, 25:21, 13:23)

Политехник – МБК Николаев 66:74 (8:19, 24:25, 21:15, 15:15)

Химик – БИПА 71:64 (22:17, 15:22, 13:18, 21:7)

Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)

Черкасские Мавпы – БИПА 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)

Будивельник – Химик 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)

Политехник – Днепр 59:69 (20:21, 11:11, 17:17, 11:20)

Черкасские Мавпы – Химик 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)

Будивельник – БИПА 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)

Запорожье – Будивельник 63:67 (12:21, 11:10, 22:21, 18:15)

Николаев – Черкасские Мавпы 76:84 (26:20, 17:25, 22:23 11:16)

Днепр – БИПА 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)

Политехник – Химик 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

Запорожье – Черкасские Мавпы 72:87 (23:12, 18:24, 14:22, 17:20)

Николаев – Будивельник 72:69 (21:20, 23:14, 15:10, 13:25)

Днепр – Химик 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

Политехник – БИПА 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)

Будивельник – Политехник 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

Черкасские Мавпы – Днепр 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

БИПА – Запорожье 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)

Химик – Николаев 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

Будивельник – Днепр 74:81 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)

Черкасские Мавпы – Политехник 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

БИПА – Николаев 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

Химик – Запорожье 82:93 (17:26, 19:20, 27:21, 19:26)

Химик – МБК Николаев 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)

БК Запорожье-ZOG – Политехник 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)

МБК Николаев – Днепр 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)

Химик – Черкасские Мавпы 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)

БИПА – Будивельник 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)

Запорожье – Днепр 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

Николаев – Политехник 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25)

БИПА – Черкасские Мавпы 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)

Химик – Будивельник 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)

Черкасские Мавпы – Будивельник 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)

Запорожье – Николаев 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

Днепр – Политехник 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)

Химик – БИПА 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)

Черкасские Мавпы – Николаев 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23)

Будивельник – Николаев 85:74 (19:26, 18:16, 25:17, 23:15)

Черкасские Мавпы – Запорожье 104:86 (26:17, 33:18, 25:25, 20:26)

БИПА – Днепр 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

Химик – Политехник 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

Будивельник – Запорожье 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)

БИПА – Политехник 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

Химик – Днепр 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

Запорожье – БИПА 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)

Днепр – Черкасские Мавпы 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)

Политехник – Будивельник 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)

Запорожье – Химик 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)

Николаев – БИПА 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)

Днепр – Будивельник 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)

Политехник – Черкасские Мавпы 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)

БИПА – Химик 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)

Будивельник – БИПА 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)

Будивельник – Химик 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)

Днепр – Николаев 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22)

Черкасские Мавпы – БИПА 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15)

Политехник – Запорожье 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23)

Днепр – БК Запорожье-ZOG 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

Черкасские Мавпы – Химик 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

Политехник – МБК Николаев 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

– Плей-офф раунд

Четвертьфинал

Будивельник – МБК Николаев 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)

Химик – БИПА 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)

Черкасские Мавпы – Политехник 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)

Днепр – Запорожье 85:82 (21:13, 22:25, 18:20, 24:24)

БИПА – Химик 86:96 (23:16, 17:23, 23:23, 23:23)

Николаев – Будивельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)

Политехник – Черкасские Мавпы 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)

Запорожье – Днепр 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)

Полуфинал

Черкасские Мавпы – Николаев 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Днепр - Химик 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16)

12.04 18:00 Черкасские Мавпы – Николаев

13.04 18:00 Днепр – Химик

15.04 18:00 Николаев – Черкасские Мавпы

16.04 18:00 Химик – Днепр