Суперлига-2017/18: расписание и результаты матчей
Суперлига 2017/18 – 27-й в истории розыгрыш чемпионата Украины по баскетболу.
В чемпионате примут участие 8 профессиональных баскетбольных клубов: БИПА (Одесса), Будивельник (Киев), Днепр, Запорожье-ZOG (Запорожье), Политехник (Харьков), Химик (Южный), Черкасские Мавпы, Николаев. Чемпионский титул защищает Будивельник.
Читай также: Турнирная таблица Суперлиги-2017/18
Вашему вниманию расписание и результаты матчей регулярного чемпионата:
БИПА – Химик 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20)
Будивельник – Черкасские Мавпы 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)
МБК Николаев – БК Запорожье-ZOG 73:65 (15:15, 10:14, 25:14, 23:22)
Похитехник – Днепр 72:84 (16:23, 26:13, 12:23, 18:25)
БИПА – Политехник 92:82 (19:14, 25:18, 29:29, 19:21)
Запорожье – Будивельник 59:61 (19:19, 16:13, 11:17, 13:12)
Николаев – Черкасские Мавпы 80:76 ОТ (17:15, 16:16, 20:22, 14:14, 13:9)
Запорожье – Черкасские Мавпы 71:77 (20:24, 14:10, 21:12, 16:22)
Николаев – Будивельник 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27)
Химик – Политехник 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24)
Днепр – БИПА 89:66 (23:16, 13:20, 23:12, 30:18)
Будивельник – Днепр 77:86 (17:16, 16:27, 25:18, 19:25)
Черкасские Мавпы – Политехник 91:77 (19:11, 27:24, 24:19, 21:23)
Черкасские Мавпы – Днепр 61:79 (15:21, 17:23, 15:20, 14:15)
Будивельник – Политехник 96:61 (20:23, 29:15, 27:15, 20:8)
БИПА – БК Запорожье-ZOG 84:77 (21:18, 28:18, 14:20, 21:21)
БИПА – Николаев 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7)
Химик – Запорожье 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21)
Запорожье – Политехник 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)
Николаев – Днепр 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)
Запорожье – Днепр 78:70 (14:25, 21:18, 23:15, 20:12)
Николаев – Политехник 72:66 (26:18, 13:19, 19:19, 14:10)
Будивельник – Черкасские Мавпы 88:71 (19:17, 24:20, 23:19, 22:15)
Химик – Черкасские Мавпы 67:68 (10:19, 20:16, 19:13, 18:20)
Запорожье – Николаев 79:84 (22:24, 19:16, 17:23, 21:21)
БИПА – Будивельник 64:63 (15:11, 20:19, 12:18, 17:15)
БИПА – Черкасские Мавпы 82:79 (14:23, 22:13, 11:23, 23:11, 12:9)
Химик – Будивельник 58:62 (12:15, 15:16, 17:14, 14:17)
Днепр – Политехник 98:64 (24:17, 26:9, 25:17, 23:21)
Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)
БИПА – Днепр 70:97 (11:34, 24:21, 17:23, 18:19)
Будивельник – Николаев 83:79 (25:19, 16:14, 24:25, 18:21)
Черкасские Мавпы – Запорожье 83:58 (15:7, 27:25, 22:15, 19:11)
Будивельник – Запорожье 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)
Химик – Днепр 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)
Черкасские Мавпы – Николаев 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)
Политехник – БИПА 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)
Днепр – Химик 78:65 (20:13, 24:18, 15:20, 19:14)
МБК Николаев - Химик 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)
БК Запорожье - БИПА 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)
Днепр – Черкасские Мавпы 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:16)
Политехник – Будивельник 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)
Запорожье – Химик 58:78 (15:24, 16:12, 10:15, 17:27)
Николаев – БИПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)
Днепр – Будивельник 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)
Политехник – Черкасские Мавпы 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)
Днепр – Николаев 102:80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)
Политехник – Запорожье 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)
Черкасские Мавпы — Будивельник 83:89 ОТ (25:18, 20:20, 12:16, 19:22, 7:13)
Днепр — БК Запорожье 89:86 (30:18, 21:24, 25:21, 13:23)
Политехник — МБК Николаев 66:74 (8:19, 24:25, 21:15, 15:15)
Химик — БИПА 71:64 (22:17, 15:22, 13:18, 21:7)
Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)
Черкасские Мавпы – БИПА 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)
Будивельник – Химик 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)
Политехник – Днепр 59:69 (20:21, 11:11, 17:17, 11:20)
Черкасские Мавпы – Химик 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)
Будивельник – БИПА 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)
Запорожье – Будивельник 63:67 (12:21, 11:10, 22:21, 18:15)
Николаев – Черкасские Мавпы 76:84 (26:20, 17:25, 22:23 11:16)
Днепр – БИПА 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)
Политехник – Химик 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)
13.01 Запорожье – Черкасские Мавпы
13.01 Николаев – Будивельник
14.01 Днепр – Химик
14.01 Политехник – БИПА
18.01 Будивельник – Политехник
18.01 Черкасские Мавпы – Днепр
19.01 БИПА – Запорожье
19.01 Химик – Николаев
20.01 Будивельник – Днепр
20.01 Черкасские Мавпы – Политехник
21.01 БИПА – Николаев
21.01 Химик – Запорожье
01.02 Запорожье – Политехник
01.02 Николаев – Днепр
02.02 БИПА – Будивельник
02.02 Химик – Черкасские Мавпы
03.02 Запорожье – Днепр
03.02 Николаев – Политехник
04.02 БИПА – Черкасские Мавпы
04.02 Химик – Будивельник
09.02 Черкасские Мавпы – Будивельник
10.02 Запорожье – Николаев
11.02 Днепр – Политехник
11.02 Химик – БИПА
13.02 Черкасские Мавпы – Николаев
15.02 Будивельник – Николаев
15.02 Черкасские Мавпы – Запорожье
16.02 БИПА – Днепр
16.02 Химик – Политехник
17.02 Будивельник – Запорожье
18.02 БИПА – Политехник
18.02 Химик – Днепр
01.03 Запорожье – БИПА
01.03 Николаев – Химик
02.03 Днепр – Черкасские Мавпы
02.03 Политехник – Будивельник
03.03 Запорожье – Химик
03.03 Николаев – БИПА
04.03 Днепр – Будивельник
04.03 Политехник – Черкасские Мавпы
21.03 Будивельник – БИПА
23.03 Будивельник – Химик
23.03 Днепр – Николаев
23.03 Черкасские Мавпы – БИПА
23.03 Политехник – Запорожье
25.03 Днепр – Запорожье
25.03 Черкасские Мавпы – Химик
25.03 Политехник – Николаев
Полная версия правил