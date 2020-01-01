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"Деньги на ветер": президент Прометея - о вылете из команды из Кубка Европы ФИБА

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Владимир Дубинский не сдержался в выражениях после досадного поражения.
Владимир Дубинский
Владимир Дубинский
Getty Images

Президент Прометея Владимир Дубинский прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Кубка ФИБА Европа от бельгийского Монса (81:88). 

"Мы проиграли в игре, которую могли и обязаны были выигрывать. Опять просрали все в четвертой четверти. Пропустить 37 очков за последнюю четверть – это очень много, даже для команды высшей лиги.

Неужели наш тренерский штаб не может с этим ничего сделать. Вспомним Химик, Тернополь, Будивельник, теперь Монс (минус 37 за четвертую четверть), мы все проигрывали в четвертой четверти. Вели с хорошим разрывом и проигрывали. На ошибках учатся, но как-то не учимся. Тренерский штаб не угадал или не умеет, вот в чем вопрос? Так не может продолжаться постоянно, это уже совсем не смешно.

Игроков не хочется особенно ни в чем винить. Команда показала в первых трех четвертях хороший баскетбол и порадовала своей игрой. Единственное, что стало нормой, это ужасная реализация штрафных бросков. Все последние игры наши маленькие, именно те, что не имеют права не забивать, просто безалаберно относятся к выполнению именно этого элемента.

Похоже пора объявлять штрафы и начинать наказывать, согласно внутреннего положения всех, кто будет так относится к своим обязанностям. Очень расстроен, чтобы не сказать убит результатом. Все насмарку и деньги на ветер. Но видать такова судьба болельщиков и президента клуба. Значит недоросли и просчитались. Будем дальше учиться и работать. Это наша команда, наша любимая и единственная команда. Мы с ней будем всегда рядом и в печали, и в радости", - написал Дубинский в Facebook

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Теги: Владимир Дубинский, Прометей, баскетбол
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