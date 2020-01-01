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Днепр и Прометей вылетели из Кубка Европы ФИБА

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Украинские клубы завершили свое участие в еврокубках.
БК Прометей
БК Прометей
ФБУ

Украинские клубы Прометей и Днепр провели матчи 1/8 финала Кубка Европы ФИБА

Каменский клуб встречался против представителя Бельгии Белфиуса. Наша команда уверенно начала поединок, заработав 13 очков преимущество по итогам первой половины игры. Вторая же часть встречи полностью прошла под контролем бельгийцев. Сначала они сравняли счет, а в последней четверти разгромили Прометей. Суммарный счет 81:88 в пользу Белфиуса.

Прометей – Белфиус
Прометей – Белфиус
ФБУ

Прометей – Белфиус 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)

Второй же представитель Украины Днепр уступил Ораде из Румынии. Поединок выдался ровным, а команды по-очереди выходили вперед. Но более мастеровитыми оказались румыни, которые сумели воспользоваться своими моментами лучше.

Днепр – Орадя
Днепр – Орадя
ФБУ

Днепр – Орадя 72:78 (19:18, 16:20, 15:20, 22:20)

Таким образом, единственным представителем из Украины остался Киев-Баскет, который в среду, 24 марта, проведет поединок против Ирони Нес-Ционой из Израиля.

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Теги: Прометей, Днепр, баскетбол, Кубок Европы FIBA
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