Барселона с Пустовым в составе завоевала Кубок Испании

Украинец провел на площадке 5 минут.

Барселона одержала победу над Реалом в финале Кубка Испании по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 88:73 в пользу "сине-гранатовых".

Барселона завладела инициативой с первых минут. По итогам двух первых десятиминуток каталонцы создали убедительный задел в 21 очко. Реал выиграл третью и четвертую четверти, но на итоговый результат встречи это никак не повлияло.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник каталонцев Кори Хиггинс - американец заработал 20 очков.

Реал - Барселона БК Барселона

Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой провел на площадке 5 минут и 55 секунд. За это время он набрал два очка, а также записал в актив один блок-шот.

Реал Мадрид - Барселона 73:88 (11:20, 20:32, 19:17. 23:19)

Напомним, что Пустовой перешел в Барселону в 2018 году. Для украинца это второй Кубок Испании в составе "сине-гранатовых".