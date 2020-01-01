Пустовой провел результативный матч за Барселону против Манресы

Украинец сыграл в матче чемпионата Испании 22 минуты.

Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой в выездном матче чемпионата Испании против Манресы помог своей команде одержать победу со счетом 99:76.

Выйдя в стартовой пятерке, Пустовой набрал 14 очков, реализовав 6 бросков с игры и 2 штрафных броска за 22 минуты игрового времени. Также в активе центрового 3 подбора.

Барселона находится на втором месте в чемпионате Испании, одержав 15 побед в 18 матчах, уступая Реалу 2 очка.