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Пустовой провел результативный матч за Барселону против Манресы

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Украинец сыграл в матче чемпионата Испании 22 минуты.
Пустовой провел результативный матч за Барселону против Манресы

Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой в выездном матче чемпионата Испании против Манресы помог своей команде одержать победу со счетом 99:76.

Выйдя в стартовой пятерке, Пустовой набрал 14 очков, реализовав 6 бросков с игры и 2 штрафных броска за 22 минуты игрового времени. Также в активе центрового 3 подбора.

Барселона находится на втором месте в чемпионате Испании, одержав 15 побед в 18 матчах, уступая Реалу 2 очка.

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