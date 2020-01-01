Пустовой: Это мой последний год в Барселоне

Украинец проводит последний сезон за титулованный каталонский клуб.

Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой во время трансляции в Instagram сообщил, что проводит последний сезон в каталонской команде.

"Контракт закончится. Нужно будет переподписываться в другие клубы. 2020 год – далеко не такой красочный и яркий.

Я знаю свою роль в Барселоне. Это мой последний год здесь. Контракт заканчивается. Думаю, что мне не предложат новый на следующий сезон. Нужно будет думать о дальнейшей судьбе", – сказал Пустовой.