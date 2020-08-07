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Украинский баскетболист скончался в возрасте 26 лет

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Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.
Сергей Мясоедов
Сергей Мясоедов
www.instagram.com/kamar1us

Известный украинский баскетболист Сергей Мясоедов ушел из жизни 26 лет. Об этом сообщил игрок сборной Украины 3x3 Юрий Кондраков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.I.P Kamar 🦟🏀 Навсегда с нами ♾

Допис, поширений Yura Kondrakov (@getbuckets8)

В мае этого года Сергей неудачно неудачно упал с велосипеда и получил внутричерепную гематому головы. К сожалению, за три месяца украинцу так и не удалось выйти из комы.

Отметим, что Сергей Мясоедов по прозвищу “Камар“ - многократный участник и победитель слэм-данк контестов высокого уровня.  Он принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ ивентах. 

В Высшей баскетбольной лиге Украины 26-летний форвард выступал за Запорожье-2, Инваспорт из Днепра и запорожский Металлург.

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Теги: баскетбол, Сергей Мясоедов, вне игры
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