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Лучшая баскетболистка Украины продолжит карьеру в России

Комментариев: 3
Вместе с ней в российский клуб перейдет еще одна украинка.
Алина Ягупова
Алина Ягупова
ФБУ

Украинская баскетболистка Фенербахче Алина Ягупова продолжит карьеру в в составе новосибирского Динамо из России, об этом сообщает eurobasket.com.

В текущем сезоне Ягупова в среднем забрасывала по 21,3 очка за матч, делая 5,7 подборов, 5,5 передач, по 2 перехвата, с реализацией 50% бросков с игры и 43% трехочковых.

Отметим, Ягупова - первая украинка, которая была признана MVP сезона в Евролиге.

Кроме того, Людмила Науменко, которая выступает за сборную Украины, также станет игроком новосибирского Динамо.

Ранее сообщалось, что известный украинский баскетболист впал в кому из-за жуткой травмы.

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Теги: Алина Ягупова, баскетбол, сборная Украины
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Комментариев (3)
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славянин  (аноним)  04.06.2020, 15:03
Оценка:  -1
славянин
Правильно сделали- с такой ситуацмей, беспределом в стране при пете мальдивском и при теперешней власти
thebestdraw    04.06.2020, 14:51
Оценка:  0
thebestdraw
на фотке же мужик.
БЕЗУМЕЦ+    04.06.2020, 15:16
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Какой мужик? Племенная корова
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