Лучшая баскетболистка Украины продолжит карьеру в России

Вместе с ней в российский клуб перейдет еще одна украинка.

Украинская баскетболистка Фенербахче Алина Ягупова продолжит карьеру в в составе новосибирского Динамо из России, об этом сообщает eurobasket.com.

В текущем сезоне Ягупова в среднем забрасывала по 21,3 очка за матч, делая 5,7 подборов, 5,5 передач, по 2 перехвата, с реализацией 50% бросков с игры и 43% трехочковых.

Отметим, Ягупова - первая украинка, которая была признана MVP сезона в Евролиге.

Кроме того, Людмила Науменко, которая выступает за сборную Украины, также станет игроком новосибирского Динамо.

Ранее сообщалось, что известный украинский баскетболист впал в кому из-за жуткой травмы.