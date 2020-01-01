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Известный украинский баскетболист впал в кому из-за жуткой травмы

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У Сергея Мясоедова диагностировали внутричерепную гематому головы.
Сергей Мясоедов
Сергей Мясоедов
ФБУ

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов получил травму, в результате которой впал в кому. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Отмечается, что спортсмен неудачно упал с велосипеда и обратился в больницу с болями в ключице. Уже на месте баскетболист потерял сознание и впал в состояние комы. У него диагностировали внутричерепную гематому головы.

“Ситуация очень тяжелая. Сегодня в была сделана компьютерная томограма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое.

Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города (Запорожья - прим.ред.), которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки“, - сказано в заявлении.

Отметим, что Сергей Мясоедов является многократным участником и победителем слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других топ ивентах. 

В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за Запорожье-2, Инваспорт из Днепра и запорожский Металлург.

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Теги: баскетбол, Сергей Мясоедов, травма
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