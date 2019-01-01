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Леброн назвал своих любимых футболистов

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Известный баскетболист оригинально ответил на вопрос.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Звездный баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс рассказал о своих любимых футболистов.

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“У меня есть несколько любимых игроков. Во-первых, я могу сказать про футболистов Ливерпуля. Мне нравится каждый игрок “красных“, прямо каждый из них.

Кроме этого, могу назвать Мбаппе, Неймара и Криштиану. Все эти парни - легенды“, - рассказал Джеймс в прямом эфире Instagram.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс - третий игрок в истории, набравший 34000 очков в НБА.

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Теги: Леброн Джеймс, Ливерпуль, Килиан Мбаппе, Неймар, Криштиану Роналду, футбол
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