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Майкл Джордан выпустит свою марку алкоголя

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Экс-баскетболист продолжает инвестировать.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
Getty Images

Легендарный баскетболист Майкл Джордан совместно с владельцами других клубов НБА выпустит новую марку текилы.

“Майкл Джордан, владелец Бостон Селтикс Вик Грусбек, владелица Лос-Анджелес Лейкерс Джини Басс и владелец Милуоки Бакс Уэс Иденс выпустят новую марку текилы. Цены: $ 70 за Blanco, $ 90 за Reposado, $ 130 за Anejo и $ 1600 за Extra Anejo“, — сообщил Ровелл в своем Twitter.

 

Напомним, что сборная США установила антирекорд.

Отметим, что Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Теги: Майкл Джордан, НБА, NBA
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