Майкл Джордан выпустит свою марку алкоголя

Легендарный баскетболист Майкл Джордан совместно с владельцами других клубов НБА выпустит новую марку текилы.

“Майкл Джордан, владелец Бостон Селтикс Вик Грусбек, владелица Лос-Анджелес Лейкерс Джини Басс и владелец Милуоки Бакс Уэс Иденс выпустят новую марку текилы. Цены: $ 70 за Blanco, $ 90 за Reposado, $ 130 за Anejo и $ 1600 за Extra Anejo“, — сообщил Ровелл в своем Twitter.

