В Колумбии в ДТП погибли игроки баскетбольной команды
В результате аварии погибли 13 человек.
В Колумбии в муниципалитете Йотоко произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает handofmoscow.com.
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Автобус, на котором перевозили любительскую баскетбольную команду на предстоящий матч, потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 13 человек, а еще 20 спортсменов ранены и находятся под присмотром врачей.
Фото: 90 minutos
Полиция проводит расследование происшествия. Одной из версий считается отказ тормозов.
Ранее сообщалось, что форвард Интера Лаутаро Мартинес попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде.
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