В результате аварии погибли 13 человек.

В Колумбии в муниципалитете Йотоко произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает handofmoscow.com.

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Автобус, на котором перевозили любительскую баскетбольную команду на предстоящий матч, потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 13 человек, а еще 20 спортсменов ранены и находятся под присмотром врачей.



Фото: 90 minutos

Полиция проводит расследование происшествия. Одной из версий считается отказ тормозов.

Ранее сообщалось, что форвард Интера Лаутаро Мартинес попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде.