Переключиться на мобильную версию

В Колумбии в ДТП погибли игроки баскетбольной команды

Комментариев: 0
В результате аварии погибли 13 человек.
Автобус баскетбольной команды попал в ДТП
Автобус баскетбольной команды попал в ДТП
Bomberos de Cali / El Tiempo

В Колумбии в муниципалитете Йотоко произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает handofmoscow.com.

Читай также: В страшном ДТП погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь

Автобус, на котором перевозили любительскую баскетбольную команду на предстоящий матч, потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 13 человек, а еще 20 спортсменов ранены и находятся под присмотром врачей.


Фото: 90 minutos

Полиция проводит расследование происшествия. Одной из версий считается отказ тормозов.

Ранее сообщалось, что форвард Интера Лаутаро Мартинес попал в ДТП, сбив женщину на велосипеде.

Поделись:
Теги: баскетбол, Колумбия, ДТП
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь