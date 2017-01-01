Украинец Санон провел свой лучший матч в сезоне

Баскетболист может дебютировать за сборную уже в конце ноября.

Защитник словенского баскетбольного клуба Олимпия Иссуф Санон провел свой лучший матч в сезоне.

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Баскетболист вышел в старте на игру чемпионата Словении против Рогаски и помог своей команде обыграть соперников со счетом 99:81.

За 29 минут на паркете на счету 19-летнего украинца 20 очков, 1 ассист и 3 подбора.

Его рейтинг за матч составил +21.

Запись полного матча:

В конце ноября Санон может дебютировать за национальную сборную Украины в матче против Словении.