Джоэл Боломбой сменил гражданство.

Игрок московского ЦСКА Джоэл Боломбой, который родился в Донецке и был гражданином Украины, получил российское гражданство.

"Я очень рад тому, что получил российское гражданство и горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья. Хочу поблагодарить президента Андрея Ватутина, и всех, кто помог мне в этом процессе. От себя я сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом", - сказал Боломбой.

Ранее сообщалось, что Михайлюк набрал 21 очко в матче G-Лиги.