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Бывший украинский баскетболист: Я счастлив получить российское гражданство

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Джоэл Боломбой сменил гражданство.
Джоэл Боломбой
Джоэл Боломбой
news.ru

Игрок московского ЦСКА Джоэл Боломбой, который родился в Донецке и был гражданином Украины, получил российское гражданство. 

"Я очень рад тому, что получил российское гражданство и горд стать частью великой страны, откуда родом моя семья. Хочу поблагодарить президента Андрея Ватутина, и всех, кто помог мне в этом процессе. От себя я сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом", - сказал Боломбой.

Ранее сообщалось, что Михайлюк набрал 21 очко в матче G-Лиги.

 

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Теги: баскетбол, ЦСКА Москва, Джоэл Боломбой
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Источник: cskabasket.com

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