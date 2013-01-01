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Пение Михайлюка рассмешило всю команду

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Украиинский баскетболист поздравлял Лонзо Болла с Днем Рождения.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
lakersnation.com

Украинского игрока Лос-Анджелес Лейкерс Святослава Михайлюка вместе с другим новичком команды Джонатоном Уильямсом во время командного обеда заставили спеть Happy Birthday Лонзо Боллу, котрому исполниля 21 год.

Пение баскетболистов рассмешило их партнеров по команде.

Напомним, что в последнем матче Лос-Анджелес Лейкерс проиграли Сан-Антонио.

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Теги: баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк
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Источник: twitter.com

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