Пение Михайлюка рассмешило всю команду
Украиинский баскетболист поздравлял Лонзо Болла с Днем Рождения.
Украинского игрока Лос-Анджелес Лейкерс Святослава Михайлюка вместе с другим новичком команды Джонатоном Уильямсом во время командного обеда заставили спеть Happy Birthday Лонзо Боллу, котрому исполниля 21 год.
Пение баскетболистов рассмешило их партнеров по команде.
🎶 Happy Birthday to You, Happy Birthday to You 🎶— Los Angeles Lakers (@Lakers) 27 октября 2018 г.
SING IT, ROOKS!! pic.twitter.com/kc8Czoicad
Напомним, что в последнем матче Лос-Анджелес Лейкерс проиграли Сан-Антонио.
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