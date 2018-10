Баскетболист австрийского клуба Капфенберг Дэвид Самуэльс не смог сдержать эмоций во время игры против Вельса.

После успешного броска Эрвина Зулича, американец ударил соперника кулаком в голову.

Сообщается, что Капфенберг уже разорвал контракт с Самуэльсом.

Crazy. Crazy. Crazy.



David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.



Crazy. Crazy. Crazy. pic.twitter.com/CVmXYGTAgu