Врачи назвали строки восстановления Стефена Карри

Спортсмен травмировал копчик.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри не сможет выйти на паркет еще как минимум семь дней из-за травмы копчика. Об этом сообщает репортер NBC Sports Дрю Шиллер в своем Twitter.

МРТ выявила у игрока воспаление. Карри травмировался во время третьей четверти встречи с Хьюстоном 17 марта.

Стефен Карри получил травму Getty Images

Он уже пропустил два матча против Мемфиса, а также поединок с Филадельфией. Наставник команды Стив Керр заявил, что Стеф пропустит еще три матча, после чего пройдет повторное обследование.

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