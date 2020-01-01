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Врачи назвали строки восстановления Стефена Карри

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Спортсмен травмировал копчик.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри не сможет выйти на паркет еще как минимум семь дней из-за травмы копчика. Об этом сообщает репортер NBC Sports Дрю Шиллер в своем Twitter.

МРТ выявила у игрока воспаление. Карри травмировался во время третьей четверти встречи с Хьюстоном 17 марта.

Стефен Карри получил травму
Стефен Карри получил травму
Getty Images

Он уже пропустил два матча против Мемфиса, а также поединок с Филадельфией. Наставник команды Стив Керр заявил, что Стеф пропустит еще три матча, после чего пройдет повторное обследование.

Вашему вниманию результаты всех матчей NBA за 23 марта.

 

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Теги: Стефен Карри, NBA, баскетбол
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