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НБА: Новый Орлеан обыграл Лейкерс, Портленд уступил Бруклину

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 23 марта.
NBA
NBA
Getty Images

Во вторник, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

Орландо – Денвер 99:110 (15:30, 24:31, 30:19, 30:30)

Орландо: Фурнье (31 + 6 передач), Вучевич (18 + 7 подборов), Амину (17 + 10 подборов + 6 передач), Гордон (13 + 6 передач), Картер-Уильямс (7 + 7 подборов) – старт; Берч (7), Кларк (3), Эннис (3), Бэйкон (0), Окики (0).

Денвер: Йокич (28 + 15 подборов + 10 передач), Мюррэй (21), Портер (18 + 7 подборов), Бартон (17), Миллсэп (2) – старт; Дозьер (14), Ннаджи (6), Грин (2), Кампаццо (2 + 6 передач).

Новый Орлеан – Лейкерс 128:111 (32:29, 27:17, 43:30, 26:35)

Новый Орлеан: Ингрэм (36), Уильямсон (27 + 9 подборов), Александер-Уокер (18 + 7 подборов), Адамс (12 + 7 подборов), Бледсоу (2) – старт; Льюис (16 + 6 передач), Хэйс (15), Харт (2 + 15 подборов + 5 перехватов), Маршалл (0), Мелли (0), Магнэй (0), Гэбриэл (0).

Лейкерс: М-ф Моррис (16), Кузма (16 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Шредер (15 + 7 передач), Кейкок (4), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Харрелл (18), Мэттьюз (14), Карузо (10), Маккинни (8), Хортон-Такер (5), К. Адетокумбо (2).

Нью-Йорк – Вашингтон 131:113 (39:31, 30:18, 39:31, 23:33)

Нью-Йорк: Рэндл (37), Барретт (21), Буллок (10), Пэйтон (7), Ноэл (6) – старт; Беркс (20), Робинсон (16 + 12 подборов), Куикли (14), Харпер (0), Нокс (0), Топпин (0), Ниликина (0).

Вашингтон: Бил (22 + 5 потерь), Уэстбрук (14 + 12 передач), Хачимура (11 + 7 подборов), Лень (5), Мэтьюз (5) – старт; Авдия (14), Вагнер (11), Нето (8), Браун (8), Р. Лопес (6), Бонга (4), Уинстон (3), Гилл (2).

Майами – Финикс 100:110 (20:25, 23:33, 30:27, 27:25)

Майами: Нанн (25), Адебайо (16 + 8 подборов + 6 передач), Батлер (14 + 11 подборов + 5 потерь), Робинсон (6), Олиник (0 + 7 подборов) –старт; Ачиува (9), Хирро (7), Ариза (7), Винсент (6), Струс (6), Игудала (4).

Финикс: Букер (23), Эйтон (17 + 16 подборов), Краудер (13), Бриджес (12), Пол (8 + 9 передач) – старт; Крэйг (10), Пэйн (9), К. Джонсон (8), Гэллоуэй (6), Шарич (2), Картер (2), Смит (0), Александер (0).

Портленд – Бруклин 112:116 (41:37, 25:28, 25:27, 21:24)

Портленд: Лиллард (22 + 9 передач), Кантер (19 + 19 подборов + 6 передач), Макколлум (16), Ковингтон (13 + 9 подборов), Джонс (13) – старт; Энтони (15), Трент (11), Худ (3).

Бруклин: Харден (25 + 7 подборов + 17 передач), Грин (20), Харрис (17), Браун (8), Джордан (3 + 10 подборов) – старт; Клэкстон (16 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (11), Гриффин (8), Т. Джонсон (8).

Голден Стэйт – Филадельфия 98:108 (17:35, 28:24, 40:21, 13:28)

Голден Стэйт: Убре (24 + 10 подборов), Пул (19), Уиггинс (14), Уайзмен (11), Грин (6 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Ли (16), Мэннион (4 + 6 передач), Луни (2), Бэйзмор (2).

Филадельфия: Харрис (25 + 13 подборов), Симмонс (22 + 8 подборов), Брэдли (18 + 11 подборов), Коркмаз (12), Грин (11) – старт; Милтон (13), Макси (5), Ховард (2 + 13 подборов), Скотт (0), Тайбулл (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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