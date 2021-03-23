Михайлюк провел результативный матч в NBA и помог Оклахоме обыграть Миннесоту
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл третий матч за Оклахому и помог своей новой команде одержать победу над Миннесотой - 112:103.
Михайлюк провел на площадке 14:40 минут, набрав на это время 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделав 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата и совершил 1 фол.
Did u c Svi? 💥 @Sviat_10 | @FOXSportsOK pic.twitter.com/RyOdSnZQZK— OKC THUNDER (@okcthunder) March 23, 2021
Миннесота – Оклахома-Сити 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)
Миннесота: Таунс (33 + 10 подборов), Эдвардс (16), Рубио (11 + 11 передач), Лэйман (6), Вандербилт (0) – старт; Науэлл (14), Рид (9), Окоги (7), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (2), Калвер (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Покушевски (13 + 10 подборов), Маледон (9), Роби (9), Браун (4 + 17 подборов) – старт; Джером (15 + 6 передач), Уильямс (12), Михайлюк (10), Джексон (9).
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