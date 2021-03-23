Переключиться на мобильную версию

Михайлюк провел результативный матч в NBA и помог Оклахоме обыграть Миннесоту

Комментариев: 0
Украинец набрал 10 очков в третьем матче за новый свой клуб.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл третий матч за Оклахому и помог своей новой команде одержать победу над Миннесотой - 112:103. 

Михайлюк провел на площадке 14:40 минут, набрав на это время 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделав 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата и совершил 1 фол.

Миннесота – Оклахома-Сити 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

Миннесота: Таунс (33 + 10 подборов), Эдвардс (16), Рубио (11 + 11 передач), Лэйман (6), Вандербилт (0) – старт; Науэлл (14), Рид (9), Окоги (7), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (2), Калвер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Покушевски (13 + 10 подборов), Маледон (9), Роби (9), Браун (4 + 17 подборов) – старт; Джером (15 + 6 передач), Уильямс (12), Михайлюк (10), Джексон (9).

Поделись:
Теги: Святослав Михайлюк, NBA, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь