НБА: Милуоки разгромил Индиану, Клипперс обыграл Атланту

Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 22 марта.

В понедельник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Кливленд – Сакраменто 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

Кливленд: Гарлэнд (17), Секстон (15 + 7 передач), Аллен (11 + 9 подборов), Окоро (6), Нэнс (4) – старт; Макги (18 + 9 подборов), Уэйд (11), Кук (8), Стивенс (8), Осман (5), Уиндлер (2), Томас (0).

Сакраменто: Фокс (30 + 6 передач), Халибертон (28), Хилд (19), Холмс (17 + 16 подборов), Барнс (9 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Джозеф (7), Уайтсайд (6 + 7 подборов), Бьелица (3), Джеймс (0).

Миннесота – Оклахома-Сити 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

Миннесота: Таунс (33 + 10 подборов), Эдвардс (16), Рубио (11 + 11 передач), Лэйман (6), Вандербилт (0) – старт; Науэлл (14), Рид (9), Окоги (7), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (2), Калвер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Покушевски (13 + 10 подборов), Маледон (9), Роби (9), Браун (4 + 17 подборов) – старт; Джером (15 + 6 передач), Уильямс (12), Михайлюк (10), Джексон (9).

Святослав Михайлюк провел на площадке 14:40 минут, набрав на это время 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделав 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата и совершил 1 фол.

Сан-Антонио – Шарлотт 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

Сан-Антонио: Дерозан (28), Уайт (21), Мюррэй (9 + 7 подборов), Джонсон (9), Пелтль (4 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Миллс (10), Гэй (10), Уокер (3), Васселл (2), Юбэнкс (1).

Шарлотт: Хэйворд (27 + 7 подборов + 6 передач), Розир (24 + 6 передач), Бийомбо (11), Вашингтон (10 + 13 подборов + 5 потерь), Грэм (9) – старт; Монк (11), Коди Мартин (6), Бриджес (2).

Чикаго – Юта 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

Чикаго: Лавин (27 + 7 подборов), Янг (14 + 9 подборов), Саторански (13), Маркканен (8 + 7 подборов), Уильямс (6) – старт; Уайт (10), Картер (6 + 8 подборов), Гэффорд (5), Мокока (2), Валентайн (2), Портер (2), Фелисио (0), Корнет (0), Арчидиаконо (0).

Юта: Митчелл (30 + 6 передач), Гобер (21 + 10 подборов + 9 блок-шотов), Конли (15), Богданович (8), О'Нил (3) – старт; Инглс (17 + 7 подборов), Кларксон (16), Они (6), Фэйворс (2 + 7 подборов), Форрест (2), Брэнтли (0), Ньянг (0), Морган (0), Ильясова (0).

Мемфис – Бостон 132:126 OT (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

Мемфис: Морэнт (29 + 9 передач), Брукс (24 + 7 подборов + 7 передач), Валанчюнас (16 + 19 подборов), Андерсон (14 + 7 передач), Аллен (9) – старт; Бэйн (13), Мелтон (9), Кларк (8), Уинслоу (8), Джонс (2).

Бостон: Браун (27 + 9 подборов), Тиг (26 + 6 передач), Смарт (16), Тайс (13), Оджелей (6 + 8 подборов) – старт; Р. Уильямс (17 + 4 блок-шота), Г. Уильямс (10), Притчард (6), Несмит (5), Грин (0), Уотерс (0).

Милуоки – Индиана 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)

Милуоки: Холидэй (28 + 14 передач), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Коннотон (20 + 9 подборов), Б. Лопес (18), Дивинченцо (8 + 13 подборов) – старт; Портис (18 + 10 подборов), Форбс (12), Меррилл (5), Нвора (3), Т. Адетокумбо (3), Тупан (0), Диаките (0), Такер (0).

Индиана: Сабонис (22 + 9 подборов + 6 передач), Макдермотт (20), Леверт (19), Дж. Холидэй (3), Самнер (3) – старт; Лэмб (21), Макконнелл (13 + 7 передач), Битадзе (10), Стэнли (2), А. Холидэй (0), Лекью (0), Мартин (0).

Хьюстон – Торонто 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)

Хьюстон: Тэйт (22), Браун (20 + 10 подборов), Уолл (19 + 11 подборов + 10 передач), Вуд (19), Хауз (12 + 6 передач) – старт; Маклемор (7), Уилсон (7), Мартин (7 + 8 подборов), Огастин (4).

Торонто: Ванвлит (27 + 8 подборов), Сиакам (21 + 10 подборов), Пауэлл (19), Лаури (17 + 8 передач), Джонсон (0) – старт; Уотсон (6), Буше (4 + 10 подборов), Бембри (3), Бэйнс (2), Флинн (0), Маккоу (0).

Клипперс – Атланта 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20)

Клипперс: Ленард (25 + 7 подборов), М-с Моррис (19), Зубац (12 + 9 подборов), Джордж (8 + 7 передач), Джексон (3) – старт; Мэнн (21 + 10 подборов), Кеннард (20 + 7 подборов), Паттерсон (5), Коффи (4), Уильямс (2), Батюм (0).

Атланта: Янг (28 + 8 передач), Коллинз (23 + 7 подборов), Снелл (13), Капела (12 + 14 подборов), Хертер (2) – старт; Богданович (12), Хантер (8), Галлинари (6), Оконгву (4), Рондо (2), Хилл (0).