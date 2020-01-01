Переключиться на мобильную версию

НБА: Милуоки разгромил Индиану, Клипперс обыграл Атланту

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 22 марта.
NBA
NBA
Getty Images

В понедельник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

Кливленд – Сакраменто 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

Кливленд: Гарлэнд (17), Секстон (15 + 7 передач), Аллен (11 + 9 подборов), Окоро (6), Нэнс (4) – старт; Макги (18 + 9 подборов), Уэйд (11), Кук (8), Стивенс (8), Осман (5), Уиндлер (2), Томас (0).

Сакраменто: Фокс (30 + 6 передач), Халибертон (28), Хилд (19), Холмс (17 + 16 подборов), Барнс (9 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Джозеф (7), Уайтсайд (6 + 7 подборов), Бьелица (3), Джеймс (0).

Миннесота – Оклахома-Сити 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

Миннесота: Таунс (33 + 10 подборов), Эдвардс (16), Рубио (11 + 11 передач), Лэйман (6), Вандербилт (0) – старт; Науэлл (14), Рид (9), Окоги (7), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (2), Калвер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Покушевски (13 + 10 подборов), Маледон (9), Роби (9), Браун (4 + 17 подборов) – старт; Джером (15 + 6 передач), Уильямс (12), Михайлюк (10), Джексон (9).

Святослав Михайлюк провел на площадке 14:40 минут, набрав на это время 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделав 1 подбор, 3 передачи, 2 перехвата и совершил 1 фол.

Сан-Антонио – Шарлотт 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

Сан-Антонио: Дерозан (28), Уайт (21), Мюррэй (9 + 7 подборов), Джонсон (9), Пелтль (4 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Миллс (10), Гэй (10), Уокер (3), Васселл (2), Юбэнкс (1).

Шарлотт: Хэйворд (27 + 7 подборов + 6 передач), Розир (24 + 6 передач), Бийомбо (11), Вашингтон (10 + 13 подборов + 5 потерь), Грэм (9) – старт; Монк (11), Коди Мартин (6), Бриджес (2).

Чикаго – Юта 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

Чикаго: Лавин (27 + 7 подборов), Янг (14 + 9 подборов), Саторански (13), Маркканен (8 + 7 подборов), Уильямс (6) – старт; Уайт (10), Картер (6 + 8 подборов), Гэффорд (5), Мокока (2), Валентайн (2), Портер (2), Фелисио (0), Корнет (0), Арчидиаконо (0).

Юта: Митчелл (30 + 6 передач), Гобер (21 + 10 подборов + 9 блок-шотов), Конли (15), Богданович (8), О'Нил (3) – старт; Инглс (17 + 7 подборов), Кларксон (16), Они (6), Фэйворс (2 + 7 подборов), Форрест (2), Брэнтли (0), Ньянг (0), Морган (0), Ильясова (0).

Мемфис – Бостон 132:126 OT (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

Мемфис: Морэнт (29 + 9 передач), Брукс (24 + 7 подборов + 7 передач), Валанчюнас (16 + 19 подборов), Андерсон (14 + 7 передач), Аллен (9) – старт; Бэйн (13), Мелтон (9), Кларк (8), Уинслоу (8), Джонс (2).

Бостон: Браун (27 + 9 подборов), Тиг (26 + 6 передач), Смарт (16), Тайс (13), Оджелей (6 + 8 подборов) – старт; Р. Уильямс (17 + 4 блок-шота), Г. Уильямс (10), Притчард (6), Несмит (5), Грин (0), Уотерс (0).

Милуоки – Индиана 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)

Милуоки: Холидэй (28 + 14 передач), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Коннотон (20 + 9 подборов), Б. Лопес (18), Дивинченцо (8 + 13 подборов) – старт; Портис (18 + 10 подборов), Форбс (12), Меррилл (5), Нвора (3), Т. Адетокумбо (3), Тупан (0), Диаките (0), Такер (0).

Индиана: Сабонис (22 + 9 подборов + 6 передач), Макдермотт (20), Леверт (19), Дж. Холидэй (3), Самнер (3) – старт; Лэмб (21), Макконнелл (13 + 7 передач), Битадзе (10), Стэнли (2), А. Холидэй (0), Лекью (0), Мартин (0).

Хьюстон – Торонто 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)

Хьюстон: Тэйт (22), Браун (20 + 10 подборов), Уолл (19 + 11 подборов + 10 передач), Вуд (19), Хауз (12 + 6 передач) – старт; Маклемор (7), Уилсон (7), Мартин (7 + 8 подборов), Огастин (4).

Торонто: Ванвлит (27 + 8 подборов), Сиакам (21 + 10 подборов), Пауэлл (19), Лаури (17 + 8 передач), Джонсон (0) – старт; Уотсон (6), Буше (4 + 10 подборов), Бембри (3), Бэйнс (2), Флинн (0), Маккоу (0).

Клипперс – Атланта 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20)

Клипперс: Ленард (25 + 7 подборов), М-с Моррис (19), Зубац (12 + 9 подборов), Джордж (8 + 7 передач), Джексон (3) – старт; Мэнн (21 + 10 подборов), Кеннард (20 + 7 подборов), Паттерсон (5), Коффи (4), Уильямс (2), Батюм (0).

Атланта: Янг (28 + 8 передач), Коллинз (23 + 7 подборов), Снелл (13), Капела (12 + 14 подборов), Хертер (2) – старт; Богданович (12), Хантер (8), Галлинари (6), Оконгву (4), Рондо (2), Хилл (0).

Поделись:
Теги: NBA, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь