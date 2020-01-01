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Лень провел юбилейный матч в НБА

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До рекорда среди украинцев осталось еще 110 поединков.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Вашингтон встречался с Бруклином (106:113).

Этот поединок стал знаковым для украинского центрового Вашингтона Алексея Леня. Для украинца это 500-я игра в НБА.

Лень дебютировал в лиге 1 ноября 2013 года. 

Больше всего матчей он провел в своставе Финикс - 335. Также выступал в Атланте - 117, Сакраменто - 15, Торонто - 7 и Вашингтон - 26.

Лидер по количеству матчей в НБА среди украинцев – Виталий Потапенко, на его счету 610 поединков.

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Теги: Алексей Лень, НБА
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