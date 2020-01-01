Михайлюк рассказал о своей адаптации в Оклахоме

Украинец высказался о свой новой команде.

Украинский форвард Оклахомы Святослав Михайлюк прокомментировал победу своей команды над Хьюстоном (114:112) в поединке НБА.

"Я всегда стараюсь играть с усердием, умно, не проявлять эгоизм. Это все сложилось, а также была нужная агрессия на площадке.

Когда ты приходишь в новую команду, тяжело сразу стать игроком команды. В первом матче ты стараешься почувствовать, увидеть, кто что делает, кому что нравится, что ты хочешь сам. В первом матче за Оклахому, я хотел разобраться с этими вещами, от них строил игру.

Оклахома - отличная команда, все друг друга поддерживают. Мы зайдем далеко, ведь в команде все заботятся друг о друге и выкладываются на площадке", - приводит слова Михайлюка FOX Sports Southwest.

Напомним, Михайлюк набрал 15 очков в матче с Хьюстоном.