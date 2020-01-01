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Михайлюк рассказал о своей адаптации в Оклахоме

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Украинец высказался о свой новой команде.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский форвард Оклахомы Святослав Михайлюк прокомментировал победу своей команды над Хьюстоном (114:112) в поединке НБА.

"Я всегда стараюсь играть с усердием, умно, не проявлять эгоизм. Это все сложилось, а также была нужная агрессия на площадке. 

Когда ты приходишь в новую команду, тяжело сразу стать игроком команды. В первом матче ты стараешься почувствовать, увидеть, кто что делает, кому что нравится, что ты хочешь сам. В первом матче за Оклахому, я хотел разобраться с этими вещами, от них строил игру. 

Оклахома - отличная команда, все друг друга поддерживают. Мы зайдем далеко, ведь в команде все заботятся друг о друге и выкладываются на площадке", - приводит слова Михайлюка FOX Sports Southwest.

Напомним, Михайлюк набрал 15 очков в матче с Хьюстоном.

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Теги: Святослав Михайлюк, баскетбол, NBA
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