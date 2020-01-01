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НБА: Лейкерс уступили Финиксу, Бруклин обыграл Вашингтон

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 21 марта.
NBA
NBA
Getty Images

В воскресенье, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 10 матчей.

Майами – Индиана 106:109 OT (26:32, 23:25, 21:22, 28:19, 8:11)

Майами: Адебайо (29 + 10 подборов), Батлер (21 + 15 подборов + 7 передач), Робинсон (13), Нанн (9), Олиник (7) – старт; Хирро (11), Винсент (9), Ариза (5), Игудала (2), Ачиува (0).

Индиана: Сабонис (17 + 11 подборов + 5 потерь), Тернер (16 + 5 блок-шотов), Дж. Холидэй (15), Леверт (13), Брогдон (12 + 10 передач) – старт; Макдермотт (15 + 7 подборов), Макконнелл (12 + 7 передач), Лэмб (4), Самнер (3), Битадзе (2).

Хьюстон – Оклахома-Сити 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)

Хьюстон: Вуд (27 + 8 подборов), Уолл (24 + 7 передач), Оладипо (23 + 6 передач), Хауз (18 + 8 подборов), Тэйт (8 + 9 подборов) – старт; Уилсон (8), Портер (4), Мартин (0), Браун (0).

Оклахома-Сити: Дорт (23), Роби (18 + 8 подборов), Браун (13 + 14 подборов), Маледон (12), Покушевски (9 + 9 подборов) – старт; Джексон (15), Михайлюк (15), Уильямс (7), Джером (2).

Святослав Михайлюк провел на площадке 20:47 минут, набрав 15 очков (3/5 двухочковых, 3/6 трехочковых), сделал 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват. Также на счету украинца 1 фол и 4 потери.

Денвер – Новый Орлеан 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)

Денвер: Йокич (29 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Мюррэй (23 + 7 передач), Портер (17 + 9 подборов), Бартон (16 + 6 передач), Миллсэп (6) – старт; Дозьер (9), Хартенштайн (4), Грин (4), Кампаццо (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (30), Ингрэм (30 + 8 передач), Александер-Уокер (20), Бледсоу (6), Адамс (4 + 13 подборов) – старт; Харт (12 + 9 подборов + 6 передач), Льюис (6), Хэйс (3), Мелли (2).

Бостон – Орландо 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)

Бостон: Браун (34), Тейтум (23), Уокер (14), Тайс (13 + 11 подборов), Смарт (11 + 8 передач) – старт; Притчард (5), Р. Уильямс (4 + 7 подборов), Несмит (3), Оджелей (3), Фалл (2), Г. Уильямс (0).

Орландо: Вучевич (22 + 13 подборов), Фурнье (16), Гордон (12), Картер-Уильямс (7), Амину (5) – старт; Эннис (18), Бэйкон (5), Окики (5), Берч (4), Рэндл (2), Кларк (0), Мане (0).

Бруклин – Вашингтон 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

Бруклин: Ирвинг (28 + 7 подборов + 6 передач), Харден (26 + 8 передач), Джордан (12), Харрис (10), Грин (3) – старт; Клэкстон (16), Браун (8), Т. Джонсон (5), Шэмет (3), Гриффин (2).

Вашингтон: Уэстбрук (29 + 13 подборов + 13 передач + 8 потерь), Хачимура (20 + 10 подборов), Лень (20 + 9 подборов), Бил (17 + 6 потерь), Мэтьюз (6) – старт; Р. Лопес (12), Бонга (2), Авдия (0), Нето (0).

Алексей Лень провел на площадке 28:49 минут, набрав 20 очков (8/12 двухочковых, 0/0 трехочковых, 4/5 штрафных), сделал 9 подборов, 1 передачу и 2 блок-шота. Также на счету украинца 4 фола и 1 потеря.

Кливленд – Торонто 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)

Кливленд: Секстон (36 + 6 потерь), Аллен (17 + 15 подборов), Гарлэнд (15 + 6 передач + 6 потерь), Нэнс (10 + 7 подборов), Окоро (8 + 7 подборов + 6 потерь) – старт; Уэйд (16), Макги (6 + 7 подборов), Осман (5 + 6 передач), Уиндлер (3).

Торонто: Ванвлит (23 + 7 передач), Лаури (18 + 8 подборов), Пауэлл (18), Ануноби (17), Сиакам (9) – старт; Маккоу (5), Бэйнс (4 + 9 подборов), Флинн (4), Уотсон (3), Буше (2), Джонсон (2).

Детройт – Чикаго 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)

Детройт: Грант (26), Джексон (12), Пламли (12 + 10 подборов), Райт (8), Бей (3) – старт; Стюарт (11), Смит (7), Джош Джексон (4), Ли (3), Кук (0).

Чикаго: Лавин (18), Маркканен (16 + 8 подборов), Уильямс (10 + 7 подборов), Саторански (8 + 9 передач), Янг (8 + 8 подборов) – старт; Валентайн (9), Арчидиаконо (9), Гэффорд (8 + 11 подборов), Уайт (7), Картер (4), Портер (3).

Нью-Йорк – Филадельфия 100:101 OT (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)

Нью-Йорк: Рэндл (24 + 7 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Барретт (19 + 8 подборов), Ноэл (13 + 10 подборов), Куикли (10), Буллок (6) – старт; Беркс (20), Робинсон (4), Ниликина (4), Топпин (0).

Филадельфия: Харрис (20), Симмонс (16 + 8 подборов + 7 потерь), Коркмаз (12), Грин (11 + 5 перехватов), Брэдли (0) – старт; Милтон (21), Тайбулл (6), Макси (6), Скотт (5), Ховард (4 + 13 подборов).

Портленд – Даллас 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)

Портленд: Лиллард (19), Макколлум (13), Джонс (8), Ковингтон (6), Кантер (4) – старт; Трент (16), Литтл (14), Энтони (6), Саймонс (4), Худ (2), Эллеби (0), Джайлз (0).

Даллас: Дончич (37 + 7 подборов + 5 потерь), Ричардсон (21), Финни-Смит (13), Порзингис (12 + 8 подборов), Клебер (8 + 7 подборов) – старт; Пауэлл (11), Хардуэй (11), Брансон (4), Грин (4), Хинтон (4), Айванду (3), Марьянович (2), Берк (2), Бей (0).

Финикс – Лейкерс 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)

Финикс: Букер (26 + 9 подборов), Эйтон (26 + 8 подборов), Пол (11 + 10 подборов + 13 передач), Краудер (11), Бриджес (10) – старт; К. Джонсон (8), Надер (5), Пэйн (5), Шарич (4), Гэллоуэй (3), Крэйг (2), Картер (0), Смит (0).

Лейкерс: Шредер (22), Кузма (13 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (7), М-ф Моррис (2 + 8 подборов), Мэттьюз (0) – старт; Харрелл (23 + 10 подборов), Хортон-Такер (17), Карузо (7), Кейкок (2), К. Адетокумбо (1), Маккинни (0).

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Теги: NBA, баскетбол
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