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НБА: Клипперс разгромили Шарлотт, Лейкерс уступили Атланте

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 20 марта.
Атланта обыграла Лейкерс
Атланта обыграла Лейкерс
Getty Images

В субботу, 20 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись 5 матчей.

Лейкерс – Атланта 94:99 (25:28, 28:24, 12:22, 29:25)

Лейкерс: Шредер (16 + 7 подборов + 6 потерь), М-ф Моррис (12), Джеймс (10), Джонс (4 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (23 + 11 подборов), Хортон-Такер (9), Мэттьюз (9), Кузма (8), Карузо (3), Маккинни (0).

Атланта: Коллинз (27 + 16 подборов), Янг (14 + 11 передач), Хертер (8), Капела (8 + 16 подборов), Снелл (3) – старт; Галлинари (18), Богданович (10), Хилл (9), Рондо (2), Найт (0), Оконгву (0).

Мемфис – Голден Стэйт 111:103 (28:24, 21:27, 33:28, 29:24)

Мемфис: Валанчюнас (19 + 15 подборов), Брукс (19), Морэнт (14 + 8 передач), Андерсон (13 + 8 подборов), Аллен (6 + 8 подборов) – старт; Кларк (16), Бэйн (15), Уинслоу (4 + 8 подборов), Мелтон (3), Джонс (2).

Голден Стэйт: Пул (26), Уиггинс (20 + 9 подборов), Убре (12), Грин (7 + 8 подборов), Смаилагич (3) – старт; Тоскано-Андерсон (11 + 6 передач), Мэннион (9), Бэйзмор (8), Ли (5), Малдер (2), Уонамейкер (0).

Филадельфия – Сакраменто 129:105 (42:21, 31:31, 33:28, 23:25)

Филадельфия: Харрис (29 + 11 подборов + 8 передач), Милтон (28), Грин (18), Брэдли (14 + 8 подборов), Тайбулл (8 + 7 подборов) – старт; Ховард (10 + 13 подборов), Макси (9), Коркмаз (7), Такер (4), Рид (2), Джо (0), Пуарье (0), Скотт (0), Фергюсон (0).

Сакраменто: Хилд (25), Фокс (16 + 6 передач), Барнс (12 + 7 подборов), Халибертон (11), Холмс (10) – старт; Джозеф (9 + 7 передач), Уайтсайд (8), Бьелица (6), Джеймс (5), Вудард (3), Джеффрис (0), Гай (0).

Милуоки – Сан-Антонио 120:113 (26:33, 31:17, 31:34, 32:29)

Милуоки: Я.Адетокумбо (26 + 8 подборов + 15 передач), Миддлтон (23), Холидэй (21), Дивинченцо (12 + 13 подборов), Б. Лопес (11) – старт; Коннотон (11), Форбс (10), Портис (6), Нвора (0), Такер (0), Меррилл (0).

Сан-Антонио: Уокер (31), Дерозан (22 + 13 передач), Джонсон (17 + 8 подборов), Пелтль (8), Уайт (6 + 6 передач) – старт; Гэй (15), Васселл (7), Юбэнкс (7), Уизерспун (0), Джонс (0).

Клипперс – Шарлотт 125:98 (37:21, 29:23, 32:32, 27:22)

Клипперс: Джордж (21 + 10 передач), Ленард (17), М-с Моррис (13), Зубац (10), Джексон (7) – старт; Мэнн (16), Уильямс (15), Батюм (11), Кеннард (8), Паттерсон (4), Кабенгеле (3), Коффи (0), Отуру (0).

Шарлотт: Хэйворд (17 + 8 подборов), Болл (13), Розир (8), Вашингтон (6), Бийомбо (6 + 7 подборов) – старт; Бриджес (21), Грэм (11), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (5), Монк (3), Калеб Мартин (1), Кэри (0).

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Теги: НБА, баскетбол
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