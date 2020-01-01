НБА: Даллас уступил Портленду, Бруклин - Орландо

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 19 марта.

В пятницу, 19 марта, в рамках очередного игрового дня в НБА состоялись 10 матчей.

Бостон - Сакраменто 96:107 (22:28, 23:27, 36:27, 15:25)

Бостон: Браун (19 + 11 подборов + 5 потерь), Уокер (16 + 7 передач), Тейтум (15 + 7 подборов), Тайс (14 + 8 подборов), Смарт (9) - старт; Р. Уильямс (12 + 8 подборов), Притчард (6), Г. Уильямс (3), Несмит (2).

Сакраменто: Фокс (29), Холмс (25 + 11 подборов), Хилд (22), Барнс (15 + 13 подборов), Халибертон (4 + 7 передач) - старт; Уайтсайд (7), Джеймс (3), Джозеф (2), Бьелица (0).

Кливленд - Сан-Антонио 110:116 (22:25, 20:29, 24:27, 44:35)

Кливленд: Гарлэнд (29 + 8 передач), Секстон (29), Аллен (15 + 11 подборов), Нэнс (7), Окоро (4) - старт; Стивенс (15 + 11 подборов), Томас (7), Уэйд (4 + 7 подборов), Осман (0), Уиндлер (0).

Сан-Антонио: Джонсон (23 + 21 подбор), Мюррэй (22), Дерозан (20 + 7 передач), Уайт (17), Пелтль (8 + 12 подборов) - старт; Миллс (12), Гэй (10), Юбэнкс (4), Васселл (0), Джонс (0).

Майами - Индиана 110:137 (30:32, 28:36, 24:31, 28:38)

Майами: Адебайо (20 + 8 подборов), Батлер (17 + 8 подборов), Нанн (7), Олиник (7), Робинсон (6) - старт; Драгич (16), Хирро (15), Винсент (9), Окпала (7), Ачиува (4), Силва (2), Струс (0), Ариза (0).

Индиана: Брогдон (27), Дж. Холидэй (17), Сабонис (13 + 15 подборов), Тернер (12 + 5 блок-шотов), Леверт (8 + 7 передач) - старт; Макдермотт (17), Макконнелл (16 + 15 передач), Лэмб (12), Битадзе (6), Самнер (6), А. Холидэй (3), Стэнли (0).

Хьюстон - Детройт 100:113 (28:27, 23:28, 26:29, 23:29)

Хьюстон: Уолл (21 + 7 передач + 6 потерь), Оладипо (19), Вуд (18 + 11 подборов), Тэйт (12), Хауз (10) - старт; Мартин (8), Огастин (7), Браун (3), Портер (2), Уилсон (0), Лэмб (0).

Детройт: Джексон (23), Бей (20), Грант (18), Райт (6 + 8 передач), Пламли (6 + 16 подборов) - старт; Джош Джексон (15), Стюарт (13 + 9 подборов), Смит (5), Думбуя (3), Ли (2), Кук (2), Сирвидис (0).

Орландо - Бруклин 121:113 (35:29, 29:33, 39:22, 18:29)

Орландо: Гордон (38 + 7 потерь), Фурнье (31), Вучевич (22 + 14 подборов + 8 передач), Рэндл (13), Амину (5 + 7 подборов) - старт; Бэйкон (5), Окики (3), Берч (2 + 7 подборов), Бамба (2).

Бруклин: Ирвинг (43), Харден (19 + 9 передач), Харрис (16), Джордан (8), Грин (3) - старт; Браун (7 + 7 подборов), Клэкстон (7), Шэмет (6), Т. Джонсон (4).

Мемфис - Голден Стэйт 103:116 (26:34, 22:33, 24:24, 31:25)

Мемфис: Аллен (14), Морэнт (14 + 6 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Брукс (8), Андерсон (7) - старт; Кларк (13), Мелтон (9 + 7 подборов), Бэйн (8), Тиллман (6), Уинслоу (5), Кончар (3), Тилли (3), Джонс (3 + 7 передач).

Голден Стэйт: Уиггинс (40 + 8 подборов), Пул (25), Луни (11), Убре (4), Грин (2 + 11 подборов + 13 передач) - старт; Ли (21), Уонамейкер (7), Бэйзмор (3), Малдер (3), Смаилагич (0), Мэннион (0), Тоскано-Андерсон (0).

Торонто - Юта 112:115 (27:23, 27:32, 23:24, 35:36)

Торонто: Сиакам (27 + 9 передач), Ванвлит (17 + 9 передач), Пауэлл (17), Ануноби (15), Лаури (14 + 8 передач) - старт; Буше (16), Флинн (3), Бэйнс (2), Уотсон (1).

Юта: Митчелл (31 + 6 передач), Конли (15 + 6 потерь), Гобер (15 + 16 подборов), Богданович (10), О'Нил (8 + 8 подборов) - старт; Инглс (19 + 6 передач), Кларксон (11), Фэйворс (6), Ньянг (0).

Денвер - Чикаго 131:127 OT (20:30, 27:25, 34:34, 35:27, 15:11)

Денвер: Мюррэй (34 + 7 потерь), Йокич (34 + 15 подборов + 9 передач), Портер (19), Бартон (16), Миллсэп (4) - старт; Грин (10), Ннаджи (8), Дозьер (4), Кампаццо (2 + 8 передач).

Чикаго: Лавин (32), Янг (11 + 10 подборов + 6 передач), Маркканен (10), Саторански (8), Уильямс (6) - старт; Портер (22), Уайт (17), Валентайн (8), Арчидиаконо (7), Картер (6).

Портленд - Даллас 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)

Портленд: Макколлум (32), Лиллард (31 + 6 передач), Кантер (14 + 9 подборов), Ковингтон (11 + 7 подборов), Джонс (3) - старт; Энтони (18), Трент (7), Худ (6 + 8 подборов), Литтл (3).

Даллас: Дончич (38 + 9 подборов + 9 передач), Хардуэй (25), Клебер (16), Порзингис (11 + 8 подборов), Ричардсон (4) - старт; Берк (10), Брансон (9), Айванду (6), Пауэлл (0).

Финикс - Миннесота 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)

Финикс: Пол (20 + 9 передач), Бриджес (17), Букер (16 + 7 подборов + 5 потерь), Краудер (10), Эйтон (8) - старт; Гэллоуэй (14), Пэйн (11), Надер (10), Камински (5), Шарич (2), Смит (0).

Миннесота: Таунс (24 + 9 подборов + 5 потерь), Рубио (21 + 10 передач), Эдвардс (11 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Макдэниэлс (8), Окоги (5) - старт; Науэлл (14), Рид (8), Калвер (5), Эрнангомес (3), Лэйман (2), Вандербилт (0).